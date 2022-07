Procès pour trafic de drogue : une vingtaine de prévenus jugés à Dijon

Ouverture ce lundi matin, 18 juillet au tribunal judiciaire de Dijon du procès de 20 prévenus poursuivis dans une affaire de trafic de drogue et de vols de voitures. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. La majorité d'entre eux habitent dans la région dijonnaise mais quelques uns viennent de l'Ile de France. Les faits reprochés se sont déroulés entre 2019 et 2021. Dix-huit hommes et une femme devront répondre d'association de malfaiteurs, d'importation et de vente de stupéfiants entre autres, ils sont âgés de 46 à 20 ans.

Une affaire de famille

Un prévenu manque à l'appel, puisqu'il est toujours recherché par la police : Abdellah le plus âgé des trois frères Oumouzza poursuivis dans cette affaire. Les deux plus jeunes : Otmane et Madhi figurent par les principaux protagonistes de ce dossier.

Un pistolet automatique

Le 3 décembre 2020, à 10h dans un gîte de Marsannay Otmane Oumouzza est interpelé. L'homme de 28 ans est alors sous contrôle judiciaire pour un autre dossier et son casier judiciaire compte déjà six mentions. Sur lui, les policiers retrouvent 4.000 euros en liquide. Sur place, ils mettent également la main sur l'arsenal complet du conditionnement de la drogue : balance, sachet et matière première, 76 kg de cannabis et 120g de cocaïne. Un pistolet modifié pour des tirs en rafale est découvert dans la voiture du suspect. Outmane Oumouzza est soupçonné d'avoir alimenté le "four" des Grésilles, soit le principal point de vente de stupéfiants de Dijon.

Madhi surnommé le Diable

Poursuivi pour gérer le lieu situé rue Champollion : Madhi Oumouzza, dit le diable. Les deux frères ont en commun un goût certain pour le luxe. Madhi affectionne le joaillier Cartier. Otmane préfère lui les Rolex. Sa montre est d'ailleurs estimée à plus de 9.000 euros. Et ce n'est pas sa détention provisoire qui aura freiné son appétit pour les biens luxueux. Depuis la prison, il a notamment commandé cinq draps de bain Vuitton à 500 euros l'unité.