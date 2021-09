Procès pour trafic de stup à Pont-sur-Yonne : beaucoup de vendeurs, mais pas de réseau selon les prévenus

Ils sont quinze hommes âgés de 23 à 37 ans à comparaître ce jeudi pour le deuxième jour d'audience, poursuivis pour trafic de stupéfiants. Certains également pour détention ou transport d'armes. Et recel de vol. Le 16 juin 2016, les gendarmes avaient mis au jour dans un garage de Pont-sur-Yonne, 21,3 kg de résine de cannabis, 1,4 kg d'herbe de cannabis et 152 g de cocaïne. Mais aussi une voiture volée et des armes de poing automatiques.

Des voisins, amis, collègues de Pont-sur-Yonne

Les HLM de Pont-sur-Yonne, l’un des lieux du trafic de drogue, plusieurs prévenus y sont nés ou y vivaient. Certains étaient même amis d’enfance. L’Audi A4, voiture volée retrouvée dans le garage avec les stupéfiants et les armes ? Ils reconnaissent presque tous être montés dedans un jour, mais personne ne sait pourquoi des plaquettes de résine de cannabis y ont été trouvées. Le Miami Dwich, fast-food de Pont-sur-Yonne ? Il était géré par l’un des plus âgés du groupe. Cinq d’entre eux y travaillaient en 2015. "On y parlait beaucoup de stup", confie un des prévenus. Il y a eu aussi ce voyage cannabique à Amsterdam à l’hiver 2015 qui a réuni la même équipe.

Certains prévenus reconnaissent avoir vendu

Plusieurs reconnaissent avoir vendu cannabis à une époque ou une autre. Mais tous assurent qu'ils étaient indépendants. "Mais vous étiez en concurrence alors ?", s’étonne le président, "ça n’a jamais provoqué de bagarre ?" "Non, pas du tout", répond un des plus jeunes. Chacun explique qu’il se fournissait à un endroit différent. Sauf deux frères qui désignent un même fournisseur, supposant qu’il était alimenté par deux des prévenus, dont ils considèrent qu'ils pouvaient être les têtes du réseau.