Procès pour trafic de stupéfiants aux Chaillots à Sens : de nombreuses nuisances pour le quartier

Des insultes, des menaces de mort, des détritus (canette et restes de nourriture) dans le hall et dans les étages. Voilà ce que vivaient au quotidien les habitants de l'immeuble situé au 14, rue Fenel à Sens dans l'Yonne.

Des habitants insultés et menacés

"C'est rare dans ce type de dossier d'avoir des témoins qui osent dénoncer nommément les auteurs du trafic", raconte la procureure. Il y avait ce couple qui habitait au rez-de-chaussée et vivait dans la terreur. Les dealeurs vendaient du cannabis sous leurs fenêtres, avec le passage de plusieurs dizaines de clients par jour. Il y avait cet homme, dans les étages, frappé à plusieurs reprises. Les trafiquants voulaient faire de son appartement un lieu de repli en cas d'intervention de la police.

Les commerces également visés

Il y a aussi la gérante de la station service située en face au quartier des Chaillots, menacée et traitée de prostituée. "Ici, c'est notre quartier, on fait ce qu'on veut", a répondu le probable chef du réseau à qui elle demandait de porter le masque dans la boutique.

Des violences urbaines à répétition

Et puis, il y a surtout les quatre épisodes de violences urbaines, en mars, avril et juin 2021. Et encore une fois, en janvier 2022. Trois des prévenus présents ce mercredi comparaissent la semaine prochaine pour avoir tendu une embuscade aux pompiers et policiers de Sens, commis des dégradations, proféré des menaces de mort. L'homme de 28 ans, désigné par le tribunal comme le principal suspect et chef du réseau, actuellement domicilié en Espagne, visé par un mandat de recherche avait dit à son équipe de "brûler du flic."