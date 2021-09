Procès pour trafic de stupéfiants à Pont-sur-Yonne : la défense pointe les faiblesses de l'enquête

"Je suis navré de le dire, mais le réseau, je ne vois pas", lance maître Jean-Baptiste Loichot, "d'ailleurs, il n'y aucun élément dans l'enquête sur les revenus qui auraient été tirés du stup. Si mon client gagnait de l'argent, alors pourquoi continuait-il à se lever tôt pour aller à l'usine ?" L'avocate d'un des gérants supposés du trafic souligne le manque de preuve des écoutes téléphoniques : "près de 15.000 conversations écoutées et seulement 40 écoutes retranscrites, car jugées intéressantes. Et au final, une seule qui soit suspecte. Pour un gros réseau, c'est un peu court", commente l'avocate parisienne.

Des suppositions, parfois, plus que des preuves

Autre défense, pour cet habitant de Montereau de 35 ans dont l'ADN est trouvé sur un paquet de stupéfiant. "Il y a eu un an de surveillance et les gendarmes ne l'ont jamais vu", indique maître Natacha Scheurer. "Pas une écoute ne mentionne son nom. Il vous l'a dit, il n'est jamais allé à Pont-sur-Yonne." "C'est un fiasco cette affaire", concluent deux avocates sénonaises, "bâtie sur des rumeurs - il semble, on suppose, on dirait que - voilà des mots qu'on lit tout au long de la procédure." Pour rappel le procureur a requis des peines allant de dix mois à quatre ans de prison dans ce dossier où ont été retrouvés dans un garage, 21 kilos de cannabis, des armes de guerre et une voiture volée. Mais aussi plusieurs kilos de drogue dans des caches et 30.000 euros en liquide.

Des faits datant de cinq à sept ans

Le deuxième axe de défense qu'ont partagé les conseils des prévenus, est celui de l'ancienneté de faits, expliquant que depuis cette époque, leurs clients respectifs avaient changé. "Aujourd'hui mon client gagne 100.000 euros par an", explique Maitre Linda Beauxis, avocate d'un prévenu considéré par le parquet comme un des chefs du réseau, "son entreprise sous-traite pour Orange, dans la fibre optique". S'adressant au tribunal, celui qui était aussi l'ancien gérant d'un fast-food à Pont-sur-Yonne, âgé de 37 ans ajoute : "je vous prie de croire en l'homme que je suis devenu."

Plusieurs ont une situation professionnelle stable

"J'étais à peine majeur à l'époque", rappelle le plus jeune des prévenus, "maintenant j'ai un enfant, j'ai un travail." Il est vrai que certains faits remontent à plus de sept ans. "Cela fait un quart de la vie de mon client, rendez-vous compte", précise maitre Karine Béral. Un de ses confrères rappelle que son client est aujourd'hui en CDI dans une entreprise bien connue à Sens. "L'avenir, mon client l'a construit. Il n'a pas besoin que votre tribunal lui fasse des plans." Ce procès avait été renvoyé deux fois pour des erreurs de procédure, puis une fois en raison du confinement. "Depuis, certains se sont insérés favorablement dans notre société", a reconnu le procureur, qui a requis pour la plupart, des peines aménageables.

Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre.