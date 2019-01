Procès pour viol au "36" : les deux policiers condamnés à sept ans de prison ferme

Après deux semaines et demi d'audience et huit heures de délibéré, la cour d'assises de Paris a condamné les deux ex-policiers accusés d'avoir violé une touriste canadienne dans les locaux du 36 Quai des orfèvres à Paris, en 2014, à sept ans de prison ferme ce jeudi.

Cette peine est conforme aux réquisitions de l'avocat général Philippe Courroye : "Mon intime conviction" avait-t-il affirmé, "c'est qu'au cours de cette nuit du 22 au 23 avril, dans les locaux de la BRI, Emily Spanton a bien été une victime non consentante d'actes sexuels".

La cour convaincue par la victime et "les éléments scientifiques"

La cour a été "convaincue" par "les déclarations constantes de la victime" et par "les éléments scientifiques et techniques", dont les expertises ADN et les analyses de la téléphonie, a déclaré le président de la cour d'assises, Stéphane Duchemin. La cour a également pris en compte "la particulière gravité des faits" à l'encontre d'une jeune femme sous l'influence de l'alcool et le "lieu de commission des faits", le siège de la police judiciaire précise l'AFP.

La justice a ordonné l'inscription des deux ex-policiers de la prestigieuse BRI, (brigade de recherche et d'intervention), au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Les deux hommes, qui ont été menottés, devront en outre verser 20.000 euros à la victime.