Procès Rambla : la mère de la victime se jette sur l'accusé en pleine audience

Le procès de Jean-Baptiste Rambla se poursuit ce mardi 15 décembre pour un deuxième jour d'audition centré sur l'accusé, à la cour d'assises de Haute-Garonne. L'enfant témoin de l'affaire Ranucci en 1974 est jugé pour le meurtre d'une jeune femme de 21 ans à Toulouse en 2017, Cintia Lunimbu.

L'après-midi a été consacré à la personnalité de Jean-Baptiste Rambla, mais les parents de la victime ont eu à affronter le silence de l'accusé. La mère de Cintia, Maria Lunimbu, a eu beau invectiver à plusieurs reprises Jean-Baptiste Rambla, celui-ci est resté impassible.

A la barre, les témoins et amis de sa fille se succèdent, et à chaque prise de parole, Maria Lunimbu sanglote. Tous décrivent Cintia comme une jeune fille gentille et joyeuse. "Pourquoi ma fille ?" demande directement le père de la victime, Alberto Lunimbu, à l'accusé. Mais celui-ci reste placide et n'a pas un regard pour les parties civiles.

La mère de la victime, très affectée lors du procès de Jean-Baptiste Rambla © Radio France - Pascale Danyel

Un détachement trop difficile à supporter pour la mère de Cintia. Durant l'un des témoignages, elle se jette sur le box de l'accusé en hurlant de douleur. Ses propos sont difficilement audibles. Elle semble dire "tuez moi" ou "je vais te tuer moi" alors que des policiers s'interposent pour protéger Jean-Baptiste Rambla, qui se recroqueville sur son banc. Elle questionne l'accusé, comme la veille : "Pourquoi tu as tué ma fille ?"

Brièvement interrompue par ce coup d'éclat, l'audience a pu ensuite reprendre, sans que la mère soit appelée à la barre pour des raisons de sérénité des débats. "Je me rends compte que je fais souffrir la famille. Je n'arrive pas à parler" a finalement lâché Jean-Baptiste Rambla, avant que l'audience ne se poursuive pour rappeler les faits.