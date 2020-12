Procès Rambla : Jean-Baptiste Rambla condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Après quatre jours d'audience, la cour d'assises de Haute-Garonne a rendu son verdict. Jean-Baptiste Rambla a été condamné ce jeudi soir à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, l'une des plus sévères peines du code pénal.

Parents et proches de Cintia Lunimbu

La cour d'assises de Haute-Garonne a jugé coupable Jean-Baptiste Rambla du meurtre de Cintia Lunimbu, jeune Toulousaine de 21 ans tuée en 2017 dans le quartier Arnaud Bernard. Conformément aux réquisitions prononcées en début d'après-midi par le ministère public, Jean-Baptiste Rambla, 53 ans, est condamné à la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.

Jean-Baptiste Rambla a toujours reconnu les faits. Il les explique par l'absorption de cocaïne et son statut d'enfant victime dans l'affaire du pull-over rouge. Il n'avait que 6 ans en 1974 quand sa soeur Maria-Dolorès à été kidnappée sous ses yeux à Marseille. Le corps sans vie de l'enfant avait été retrouvé 15 jours plus tard. Christian Ranucci à été guillotiné pour ce meurtre en 1976.

Dans son best-seller le pull-over rouge, Gilles Perrault s'est appuyé sur les imprécisions de Jean-Baptiste Rambla seul témoin de l'enlèvement pour dénoncer une erreur judiciaire. Enfant hyper médiatisé, Jean-Baptiste Rambla dit ne s'être jamais remis de l'affaire.

Les parties civiles et l'avocat général ne croient pas en cette version. Ils considèrent Jean-Baptiste Rambla comme un menteur et un prédateur. En 2004, Jean-Baptiste Rambla a également tué sa maîtresse Corinne Beidl à Marseille. Quand il a égorgé Cintia Lunimbu il était en liberté conditionnelle et avait purgé 10 des 18 ans auxquels il avait été condamné.

Jean-Baptiste Rambla fait partie des 3% de criminels français à avoir tué en récidive.

Maître Frédéric David, avocat de la défense de l'accusé ne fera pas appel.