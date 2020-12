Procès Rambla : "L'enjeu, c'est de s'assurer qu'on ne juge pas une victime" selon un journaliste du Monde

C'est le procès le plus important de l'année à Toulouse. Celui de Jean-Baptiste Rambla, qui comparaît devant la cour d'assises de Haute-Garonne toute la semaine. Déjà condamné en 2008 pour le meurtre de sa maîtresse, il est jugé cette fois pour le meurtre de Cintia Lunimbu, une jeune femme de 21 ans assassinée chez elle à Toulouse, quartier Arnaud Bernard, en 2017.

Une affaire très particulière, puisque Jean-Baptiste Rambla est aussi l'enfant hypermédiatisé de l'affaire du pull-over rouge. Il n'a que 6 ans en 1974 lorsqu'il assiste à l'enlèvement de sa sœur, qui sera ensuite retrouvée morte. Christian Ranucci, à l'époque, avait été condamné pour le meurtre de la petite fille et guillotiné.

Un procès pas comme les autres

L'ombre de Christian Ranucci et de toute cette affaire plane donc sur le procès de Jean-Baptiste Rambla qui s'est ouvert hier, et que suit toute cette semaine Yves Bordenave, journaliste au journal Le Monde.

Selon lui, ce procès n'est pas comme les autres, en raison de la personnalité et l'histoire de l'accusé. "Il est devenu célèbre à la faveur d'un fait divers qui avait provoqué une profonde émotion dans toute la France. Jean-Baptise Rambla avait été le seul témoin de l'enlèvement de sa soeur. Alors qu'il n'avait que six ans, il avait été mis sur le devant de la scène médiatique, entendu par les enquêteurs. On lui avait demandé de reconnaître des suspects derrière une vitre sans tain. Mais il n'a pas reconnu Christian Ranucci".

Juger un bourreau ou une victime ?

Selon le journaliste, l'enjeu du procès réside dans le double statut de son acteur principal, à la fois accusé et victime. "C'est tout l'intérêt et tout le piège de cette affaire. Rambla pourrait être un accusé tout à fait ordinaire, mais il s'efforce de ne pas l'être à cause de toute cette histoire. Tout l'enjeu de cette audience, c'est donc de s'assurer qu'on ne juge pas une victime".

Et c'est justement sur cet aspect que la défense de Jean-Baptiste Rambla risque d'insister, selon Yves Bordenave, puisque l'accusé a fait des aveux, sur lesquels a priori il ne risque pas de revenir. "Il ne va pas non plus nier l'acte ni le geste criminel. Sa défense sera de dire : certes je suis un meurtrier, mais le responsable, c'est ce qu'il s'est produit en 1974, et le fait qu'on m'a mis sur le dos le fait que j'aurais pu innocenter le meurtrier de ma sœur".

Une défense difficile à entendre pour la famille de la victime selon le journaliste, puisqu'"elle est confrontée à un accusé qui dit : la victime, c'est moi".

Yves Bordenave estime que, malgré les plaidoiries qui seront axées sur la personnalité de l'accusé pour expliquer son comportement, Jean-Baptiste Rambla encourt une lourde peine, et qu'il sera condamné à l'issue du procès.