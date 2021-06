Procès Rançon : devant la cour d'assises, la famille d'Isabelle Mesnage tente de faire revivre sa mémoire

Jacques Rançon, condamné à la perpétuité en 2018 pour avoir tué deux jeunes femmes dans l’affaire des « disparues de la gare de Perpignan » est jugé pour le viol et le meurtre d’Isabelle Mesnage en 1986 dans la Somme. Au deuxième jour du procès, ses proches ont dressé son portrait devant la cour.

Le jury a pu mettre un visage sur le nom qui résonne depuis mardi dans la salle d'audience. Au deuxième jour du procès de Jacques Rançon devant les assises de la Somme pour le viol et le meurtre d’Isabelle Mesnage en 1986 à Cachy, les proches de la victime se sont adressés à la cour pour évoquer sa personnalité.

Des parents absents, trop affaiblis

Andrée et Joseph, les parents d'Isabelle Mesnage, ont préféré ne pas assister au procès et rester chez eux dans le Pas-de-Calais. La perspective était trop difficile pour ce couple âgé de 88 ans. Andrée, la mère (qui est malade) qui est malade a même fait savoir qu’elle porterait _"_des boules Quiès toute la semaine "".

Une jeune femme indépendante et pleine de vie

C’est donc Philippe, le frère d’Isabelle Mesnage et Marie-Dominique, sa belle sœur qui ont pour mission de dresser le portrait de la jeune femme. Philippe parle de sa petite sœur comme de quelqu’un d’indépendant, de libre et de simple. Isabelle Mesnage a très tôt eu envie d’être rapidement indépendante.

A 18 ans, elle décroche un bac C (équivalent de l'actuel baccalauréat scientifique) puis embraye sur un DUT Informatique à l'IUT de Villeneuve d’Ascq. Son diplôme en poche, Isabelle Mesnage, qui veut intégrer la vie active au plus vite décroche un emploi au centre régional d’informatique hospitalière d'Amiens.

Philippe Mesnage décrit sa soeur comme une jeune femme "au caractère bien affirmé" et "un peu garçon manqué". Il évoque sa passion pour le tennis et pour le sport en général. Mais il se souvient surtout d’une jeune fille sociable et tournée vers les autres, régulièrement entourée de son groupe de copains. Des jeunes gens qui faisaient notamment partie de l’"Action catholique des enfants", une association d’éducation populaire.

Isabelle, "toujours tournée vers les autres"

Un goût des autres confirmé par Marie-Dominique, une amie d’Isabelle qui deviendra la femme de son frère par la suite : ils se sont rencontrés trois ans après son décès. Marie-Dominique regrette que ses trois filles, qui ont entre 18 et 25 ans, n’aient jamais connu leur tante, "quelqu'un sur qui elles auraient pu s'appuyer". Elle déplore aussi la tendance à la surprotection qu’elle a développé vis-à-vis de ses propres enfants : "avec ce qui s'est passé, on ne les laissait pas aller toutes seules au bus qui les conduisait à l'école."

Isabelle Mesnage, prise en photo quelques mois avant sa mort lors d'un carnaval - DR

Maître Didier Seban, l’un des avocats de la famille Mesnage demande au frère d'Isabelle ce qu’il attend de ce procès : "Si Jacques Rançon est coupable, j’aimerais qu’il ne ressorte pas de prison. C'est très dur à porter, on en peut pas oublier. _On peut éventuellement pardonner à un assassin, mais on ne peut pas oublier._"

Le verdict de la cour d'assises dans le procès de Jacques Rançon est attendu vendredi.