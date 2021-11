Trois hommes étaient jugés ce mardi 9 novembre par le tribunal correctionnel de Rennes pour des violences à l'égard des gendarmes lors de la rave-party de Redon (Ille-et-Vilaine) en juin 2021. Les trois prévenus ont été condamnés à des peines de quatre à six mois de prison avec sursis.

Rave-party de Redon : jusqu'à six mois de prison avec sursis pour des teufeurs violents

La rave-party avait duré de longues heures durant la nuit du vendredi 18 au samedi 19 juin dernier avant de se poursuivre pendant la journée de samedi. Au cours de la nuit, peu après 22h30, et après des affrontements avec la gendarmerie, six militaires avaient été blessés ainsi qu'un fêtard qui a dû être amputé d'une main. Ce mardi, le tribunal correctionnel de Rennes se penchait sur les violences exercées par trois hommes envers les gendarmes. Les autres faits seront jugés plus tard.

Trois prévenus dont un en détention depuis les faits

Lors de cette rave party "sauvage" sur l'hippodrome de Redon (Ille-et-Vilaine), les gendarmes avaient mis en place un "dispositif" pour empêcher à environ un millier de personnes d'accéder et de rester sur le site. Le trentenaire qui comparaissait détenu a été interpellé vers 00h30 après avoir jeté des projectiles sur les gendarmes. Il a également exhibé son sexe devant les forces de l'ordre. Au moment de son interpellation, cet homme de 36 ans était ivre : neuf heures après, l'éthylotest affichait encore 0,31 gramme d'alcool par litre d'air expiré.

Deux des trois prévenus ont gardé le silence pendant l'audience

À la barre, ce prévenu aux six mentions sur son casier judiciaire dit ne plus se souvenir de ce qu'il a fait ce soir-là et ne reconnait pas avoir jeté des objets sur les gendarmes.

Le second prévenu a été interpellé au volant d'une Renault Twingo, sur le site de la rave. Il avait tenté de fuir et a foncé sur les gendarmes, encouragé par d'autres fêtards : "Fonce ! Fonce !". Il se serait ensuite arrêté au bout de quelques mètres, obligeant toutefois les gendarmes à éviter la voiture. D'après ce prévenu, "même en cas de choc avec les gendarmes, ils n'auraient pas été trop gravement blessés". Après son interpellation, le jeune homme s'est emporté face aux militaires en les insultant. Interrogé à l'audience, le prévenu a préféré garder le silence. Le procureur a réclamé cinq mois de prison avec sursis.

Un dossier "cruellement vide" pour l'avocate d'un prévenu

Le troisième prévenu, âgé de 23 ans, a ramassé une "carcasse de grenade" des gendarmes avant la relancer vers les militaires. Ce jeune homme, dont le casier judiciaire ne comporte aucune mention, garde également le silence à l'audience. Sans davantage de détails, le procureur est rapidement amené à requérir : quatre mois de prison avec sursis.

Pour le prévenu en détention depuis les faits, le procureur a demandé une peine de six mois de prison avec sursis.

Pendant sa plaidoirie, l'avocate de l'un des prévenus dit regretter que ce dossier soit "cruellement vide". Elle pointe l'impossibilité d'établir comment se sont déroulées les somations "ont-elles eu lieu à deux reprises, comme le prévoit la loi ? L'officier de police judiciaire portait-il son écharpe tricolore ? " L'avocate insiste également sur le manque de détails dans le rapport gendarmerie concernant l'acte de rébellion reproché à son client. Par ailleurs, les avocats des trois prévenus disent s'étonner qu'aucune victime ne se soit portée partie civile dans cette affaire.

Les trois prévenus ont été condamnés à des peines de quatre à six mois de prison avec sursis pour les violences à l'encontre des gendarmes.