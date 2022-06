Procès Reiser : la disparition de Françoise Hohmann, l'affaire dans l'affaire

C'est l'affaire dans l'affaire. Alors que s'ouvre ce lundi 27 juin, devant la cour d'assises du Bas-Rhin, le procès très attendu de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat de Sophie Le Tan, dans la salle d'audience, il y aura aussi la famille de Françoise Hohmann.

Sophie et Françoise : deux jeunes femmes qui ont disparu à Strasbourg, à 31 ans d'intervalle. L'une a été retrouvée morte, l'autre s'est volatilisée. Sur l'une et l'autre, plane, ou a plané, l'ombre du même homme.

Des affaires très similaires

Françoise Hohmann, une Strasbourgeoise de 23 ans, a disparu le 8 septembre 1987. Cette représentante de commerce vendait des aspirateurs dans le quartier Hautepierre de Strasbourg. Son dernier client fut Jean-Marc Reiser. Ce dernier a été jugé pour homicide volontaire en 2001, mais acquitté faute de preuves.

"A l'époque, il n'y avait pas la police scientifique, il n'y avait pas de preuves matérielles, juste ces témoignages accablants. Mais suite à son arrestation dans le Doubs, vu ce que les douaniers ont retrouvé dans son coffre de voiture, là pour nous la famille il n'y avait aucun doute," explique Fanny Mehauden, la nièce de Françoise Hohmann à France bleu Alsace. "Le jury a acquitté au bénéfice du doute" ajoute-t-elle "c'est dommage."

On savait qu'un jour, on allait reparler de Jean-Marc Reiser - Fanny Mehauden, la nièce de Françoise Hohmann

L'affaire s'arrête là, sauf que 31 ans plus tard, quasiment jour pour jour, Sophie Le Tan disparait. "Cela a été un choc, mais on savait qu'un jour, on allait reparler de lui, qu'il allait récidiver. La disparition de Sophie a remué beaucoup de choses, c'est atroce mais c'est aussi une opportunité pour nous de rouvrir le dossier, et peut-être, que cette fois on va nous croire", espère Fanny Mehauden qui sera présente lundi à l'audience par solidarité avec la famille Le Tan.

"On a envie d'être près d'eux, pour les soutenir. On a un lien particulier, on est uni dans le même malheur" explique la nièce de Françoise Hohmann.

Vers un nouveau procès ?

Jean-Marc Reiser a déjà été acquitté pour homicide volontaire dans ce dossier, il ne peut pas être rejugé pour le même chef d'accusation. Les avocats de la famille Hohmann espère un nouveau procès pour séquestration et recel de cadavre. "La condamnation éventuelle de Jean-Marc Reiser dans le dossier Le Tan serait un élément à charge", indique Me Marlène Correia qui suivra avec attention le procès de Jean-Marc Reiser.

Françoise Hohmann était représentante de commerce - .

