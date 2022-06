Procès Reiser : l'assassin présumé de Sophie Le Tan cherchait-il à piéger des jeunes filles ?

Sophie Le Tan avait répondu à une petite annonce immobilière le jour de sa mort, le 7 septembre 2018. Cette annonce avait été postée sur le site Le Bon Coin par Jean-Marc Reiser, qui comparait depuis le début de la semaine pour l'assassinat de l'étudiante. Mais la jeune fille n'a pas été la seule à demander à visiter l'appartement. Les assises du Bas-Rhin ont entendu ce jeudi deux témoins qui voulaient aussi voir le studio. Leur récit doit éclairer la cour sur la possibilité d'un guet-apens tendu par Jean-Marc Reiser, et donc sur la préméditation du crime.

Aucune des deux jeunes femmes dont le témoignage a été entendu ce jeudi n'a pu visiter le fameux appartement de la rue Perle à Schiltigheim. Les rendez-vous n'étaient d'ailleurs pas fixés à l'adresse précise, mais dans une rue à côté. Le caractère flou et fuyant de leur interlocuteur est l'un des points communs.

Ainsi, une étudiante de 25 ans, qui témoigne en visioconférence, demande par téléphone des informations sur l'appartement. A chaque fois, le loueur répond : "Vous verrez bien sur place". Elle se déplace finalement avec son copain, mais ne trouve personne et signale l'annonce comme suspecte sur le site internet.

Une autre étudiante, dont la déposition est lue à l'audience, raconte avoir pris rendez-vous une première fois avec le loueur. En arrivant sur place, elle ne trouve personne. Elle répond à une autre annonce similaire, puis, fin août, reprend contact avec l'annonceur, toujours aussi "fuyant". Finalement, la jeune femme monte au cinquième étage de l'immeuble, mais ne trouve personne et repart en laissant un message de colère sur le numéro du pseudo loueur.

Si tu ne peux pas payer le loyer, je peux me contenter d'un extra, genre psychanalyse sur canapé - Jean-Marc Reiser dans un SMS

La cour diffuse des SMS échangés entre cette étudiante et Jean-Marc Reiser. Un échange malsain, avec des insultes et des propositions plus qu'équivoques. Il écrit : "Je te loue à 300 euros charge comprise, c'est-à-dire cadeau. Si tu ne peux pas payer le loyer, je peux me contenter d'un extra, genre psychanalyse sur canapé". L'étudiante affirme qu'elle a poursuivi les textos pour faire parler son interlocuteur, par curiosité.

Pour l'accusation, l'annonce immobilière était un moyen d'attirer des étudiantes

Ces échanges ont lieu quelques jours avant la disparition de Sophie Le Tan. On se souvient qu'au tout début de l'enquête, la famille ayant lancé des appels à témoin via les réseaux sociaux, deux autres jeunes femmes s'étaient manifestées : elles avaient voulu visiter un appartement dans le même quartier, leur correspondant au téléphone se montrait évasif, elles étaient venues au rendez-vous mais personne ne s'était présenté.

Pour l'accusation et les parties civiles, c'est la preuve que Jean-Marc Reiser ne cherchait pas réellement à louer, ou sous-louer- son studio, mais plutôt à attirer des jeunes femmes, généralement des étudiantes, en quête d'un petit appartement.

Cependant Jean-Marc Reiser affirme qu'il n'avait pas l'intention de tuer Sophie Le Tan et rejette l'accusation d'assassinat. Il l'a répété à l'ouverture du procès lundi : "Je n'avais pas d’intention d’homicide". Ses avocats rappellent que parmi les jeunes femmes qui ont répondu à la même annonce, certaines sont venues seules et qu'il ne leur est rien arrivé.

En début de journée, un brigadier de la police scientifique, expert en téléphonie, a rappelé, au sein d'un exposé très technique, que Jean-Marc Reiser disposait de six numéros de téléphone différents, deux sur SFR, quatre sur Bouygues. L'enquête a montré que pour ses différentes annonces, il utilisait des pseudos et différents numéros.

