Procès Reiser : "Je voulais pas lui faire de mal, moi, à Sophie"

Très attendu, l'interrogatoire de Jean-Marc Reiser sur le fond du dossier, ce vendredi, n'a pas permis d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension des faits du 7 septembre 2018. L'assassin présumé de Sophie Le Tan s'en tient à sa version d'un meurtre qu'il n'a "pas voulu".

Pour répondre au président, Jean-Marc Reiser a enlevé son masque anti-Covid. La première partie de l'interrogatoire porte sur les conditions dans lesquelles Sophie Le Tan est morte. L'accusé affirme qu'il avait oublié la visite d'appartement, mais qu'il a fait monter l'étudiante.

"Elle était souriante. Moi j'étais un peu dans les vapeurs de l'alcool. Je sentais un bon feeling entre elle et moi" raconte-t-il. Alors il veut lui faire "une bise", mais Sophie le repousse : "Elle m’a traité de porc, de cochon. Cela m’a mis hors de moi. Je lui ai mis une baffe". S'en suit un récit conforme à celui fait aux enquêteurs : le déchaînement de violence, les coups de poing, la tête de la victime qui heurte les WC et la jeune fille qui ne bouge plus.

Jean-Marc Reiser affirme qu'il est resté "prostré une heure ou deux", qu'il n'a pas osé appeler la police à cause de son casier judiciaire. L'accusé décrit le démembrement du corps et fond en larmes.

Je comprends la douleur des parents. Je ne peux qu’espérer qu’ils puissent me pardonner - Jean-Marc Reiser

"J’ai jamais voulu ça, ce qui est arrivé" sanglote Jean-Marc Reiser, "je voulais pas lui faire de mal, moi, à Sophie. C’était une fille bien. Je ne sais pas quoi dire à la famille, je n’ose pas les regarder (...) Je comprends la douleur des parents. Je ne peux qu’espérer qu’ils puissent me pardonner". Les parents de Sophie Le Tan, eux, restent de marbre.

Les proches de Sophie Le Tan affichent sa photo dans la cour d'assises. © Maxppp - Jean-Marc LOOS

Au président qui lui demande pourquoi il a nié pendant plus d'un an, pourquoi il n'a jamais révélé où se trouvait le corps, le sexagénaire parle de "blocage psychologique", de "déni". "C’était si médiatisé !" s'exclame-t-il, "cela me hantera tout ma vie, d’avoir tué une jeune fille". Et il conclut sur cette phrase terrible : "Ce qu’il s’est passé c’est un malheureux hasard, déplorable, regrettable."

Le père de Sophie Le Tan rejette le pardon de Jean-Marc Reiser

Plus tard dans l'après-midi, un avocat de la défense presse son client de demander directement pardon à la famille de la victime. "Je demande le pardon" énonce l'accusé. "Non, non !" hurle le père de Sophie Le Tan.

à lire aussi La famille de Sophie Le Tan "n'attend rien de Reiser" selon Me Welzer

Les experts passent leur temps à se contredire entre eux - Jean-Marc Reiser

L'émotion de Jean-Marc Reiser s'efface cependant rapidement et il se montre à nouveau combatif face aux questions du président et s'en prend de façon général "aux experts". Selon les médecins, Sophie Le Tan ne serait pas morte au moment où elle est tombée au sol ? "On est dans une société d'experts, c'est à la mode" réplique l'accusé. "Les experts passent leur temps à se contredire entre eux" appuie-t-il un peu plus tard à propos des psychologues.

Le ton monte encore d'un cran quand l'interroge l'avocat général. "Ne m'interrompez pas monsieur le procureur" crie presque l'accusé dans son box. "Je vous interromps si je veux" réplique le magistrat.

L'après-midi se conclut sur ces mots de l'accusé : "ça s'est passé comme ça, je ne peux pas faire autrement, même si beaucoup ne veulent pas le croire." Les plaidoiries commencent lundi, le verdict est attendu le mardi.

Les articles clés sur l’affaire Sophie Le Tan