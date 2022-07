Procès Reiser : la mère de Sophie Le Tan espère une prise de conscience sur les multirécidivistes

Le soulagement des proches de Sophie Le Tan s'accompagne d'un questionnement, après la condamnation de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat, en septembre 2018, de la jeune Sophie Le Tan. Ce dernier a été condamné mardi à la réclusion criminelle à perpépétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Le jury de la cour d'assises du Bas-Rhin a suivi les réquisitions de l'avocat général et a retenu la préméditation.

Pour la famille de la jeune femme, cela met en avant les interrogations sur les récidivistes comme Jean-Marc Reiser. L'homme a un lourd casier judiciaire. Il a été condamné à sept reprises, dont une fois pour viol et agression sexuelle.

à lire aussi Procès Reiser : les proches de Sophie Le Tan, une famille dévastée par la douleur

Une douleur qui ne se mesure pas

Les yeux pleins de larmes, la mère de Sophie Le Tan, s'effondre entourée par sa famille. Elle sort de la salle d'audience. Le procès est enfin terminé. Quelques instants avant, c'est tout sourire qu'elle a étreint ses proches, mais aussi ses avocats, qui tout au long de la procédure, l'ont soutenue et accompagnée. Pour la première fois, elle arbore un sourire. Pour la première fois, aussi, elle se tourne vers les journalistes et parle de sa douleur d'abord. "La perte de Sophie n'est pas mesurable. La douleur restera immense. On devra faire vivre avec. Notre vie sera hantée par l'horreur de la perte de Sophie".

Tout au long du procès, les proches de Sophie Le Tan ont écouté sans ciller les explications de Jean-Marc Reiser. Me Gérard Welzer, l'avocat de la famille Le Tan retient la dignité de la famille Le Tan face à ces moments difficiles : "Le sentiment pour la famille, c'est un soulagement que de tels faits trouvent leur juste réponse. Tout au long du procès, cette famille n'a jamais répondu aux mensonges et aux provocations de Monsieur Reiser. Cette famille qui a été particulièrement touchée a répondu par la dignité".

Ce verdict, c'est surtout un soulagement pour la famille de Sophie Le Tan. Laurent, le cousin et porte-parole de la famille comme le reste de la famille, a le sentiment que la justice a été rendue : "La famille va pouvoir maintenant avancer et continuer à vivre. Nous arrivons au bout de quatre ans d'efforts et de douleur et de souffrances que nous aurons toujours au fond de nous. (...) Nous avons obtenu finalement ce que nous avons toujours voulu, c'est à dire la condamnation exemplaire à l'égard de Jean-Marc Reiser"

Le souhait d'une prise de conscience

Si la mère de Sophie Le Tan est satisfaite, c'est aussi parce qu'elle sait que Jean-Marc Reiser va partir en détention pour les 22 prochaines années : "On est rassuré de savoir que il ne fera plus aucun mal à aucune autre femme, à aucune autre famille".

Elle s'est beaucoup questionnée sur le fait qu'un multirécidiviste, comme Jean-Marc Reiser ait pu être en liberté, et aujourd'hui encore s'interroge : "On espère vivement que l'affaire de Sophie servira de prise de conscience générale sur le cas des récidivistes, puisque si Sophie n'avait pas croisé le chemin de ce multirécidiviste, elle serait encore en vie et serait à nos côtés".

Cette question de la récidive, elle accompagne aussi la famille de Françoise Hohmann, cette strasbourgeoise disparue mystérieusement en 1987. (Jean Marc Reiser avait été acquitté dans cette affaire). La nièce de la disparue Fanny Méhauden, a assisté aux audiences. Jusqu'au bout, elle a espéré que l'accusé lâche un mot, un indice en référence à sa tante : "On s'est dit est ce qu'à un moment donné, il serait pris d'une envie de lâcher encore des choses. Il se mure dans son silence, il reste sur ses paroles. Mais jusqu'au bout, l'espoir est là. On ne perd pas l'espoir qu'un jour peut être perdu pour perdu, il aura quelques petits mots. Tout n'est pas perdu".

Jean-Marc Reiser a dix jours pour faire appel de la décision.

Les articles clés sur l’affaire Sophie Le Tan