Procès reporté à Caen pour une Guyanaise qui avait avalé et transporté 1kilo de cocaïne

Après avoir atterri à Paris, la jeune guyanaise de 22 ans avait pris le train pour Caen. C'est lors de son arrivée en gare que son comportement a intrigué les douaniers. Nerveuse elle semblait chercher où aller. Conduite au CHU où elle a passé une échographie, la police a découvert qu'il s'agissait d'une "mule" comme sont qualifiées les personnes qui transportent en elles de la drogue.

ⓘ Publicité

En elle: 80 ovules contenant l'équivalent d'un kilo de cocaïne

Ce mercredi 27 septembre 2023, la jeune femme devait être jugée en comparution immédiate. Une mère célibataire de deux jeunes enfants de deux et trois ans, gardés par sa mère. Originaire de Cayenne, sans emploi et sans domicile fixe, elle est présentée par la présidente du tribunal comme une femme à l'enfance difficile, sans relations avec son père et une mère instable. Une prévenue sans addiction mais en grandes difficultés financières.

Cette drogue elle dit l'avoir achetée 1000 euros en Guyane et pensait la revendre facilement 5000 euros en France. Une quantité pourtant estimée à 65 000 euros.

Le procès reporté au 25 octobre 2023

Son avocate Maitre Le Helloco justifie sa demande de report pour mieux préparer sa défense et répondre à des questions pour l'heure sans réponses : qui a acheté ses billets d'avions ? interroge l'avocate, a t'elle de l'argent sur ses comptes et présentent-ils des mouvements suspects? Des suppléments d'informations rejetés, le procureur estimant qu'en l'état il s'agit de la juger sur le transport et l'acquisition de produits stupéfiants.

En attendant son procès, le tribunal a prononcé le maintien de la "mule" en détention. Les douanes sont partie civile dans cette affaire, la quantité de drogue qu'elle transportait étant estimée à 65 000 euros.

Une mule comme il en existe beaucoup. Il faut savoir que sur chaque vol en provenance de Guyane ou des Antilles, voyagent entre dix et quinze porteurs chargés de drogue.