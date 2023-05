Procès requis contre Monique Olivier : trois questions à Didier Seban, l'avocat des familles de victimes

Le parquet de Nanterre a requis un procès devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine de Monique Olivier pour complicité dans l'enlèvement suivie de mort d'Estelle Mouzin en 2003 ainsi que pour l'enlèvement dans l'Yonne et le meurtre de Marie-Angèle Domèce en 1988 et de Joanna Parrish en 1990.

Un juge d'instruction doit maintenant trancher sur la tenue ou non d'un procès. S'il avait lieu, ce procès serait le premier du pôle "cold cases" dédié aux affaires non élucidées. Le procès de l'ex-épouse de Michel Fourniret pourrait se tenir en novembre prochain. Sur France Bleu Auxerre, l'avocat des familles, Didier Seban, se dit heureux du "combat" mené durant de longues années pour "aller vers une vérité judiciaire". L'avocat a aussi tenu à saluer le travail du pôle "cold case" de Nanterre en charge des affaires non-résolues.

France Bleu Auxerre : Maître Seban, c'est aujourd'hui un nouveau pas vers la tenue d'un procès dans ces trois affaires. Quelle a été votre réaction à l'annonce de ces réquisitions ?

Maître Didier Seban : C'est une étape importante pour aller, enfin, vers un procès. On est à près de 35 ans pour la première de ces affaires. C'est tant de temps d'attente pour les familles, tant de temps de combat pour obtenir une vérité judiciaire. Nous en sommes heureux, mais aussi déçus que Michel Fourniret ne puisse pas rendre des comptes puisque seul figurera sur le banc des accusés Monique Olivier.

Nous sommes malheureux d'avoir tant attendu, aujourd'hui certains des proches de chacune de ces familles sont décédés avant de connaître la vérité. Mais, au final, nous sommes heureux que ce combat est quand même permis d'aller vers une vérité judiciaire.

France Bleu Auxerre : S'il y a un procès à la fin de l'année, ça sera le premier mis en place après le travail de la cellule des affaires non-résolues de Nanterre. C'est une vraie réussite ?

C'est une réussite. Ce pôle a fait ses preuves. C'est surtout l'action de madame Sabine Kheris (en charge du pôle de Nanterre). C'est elle qui a fait avouer le couple Fourniret. C'est elle qui a mis en perspective ces crimes. Vous savez, l'affaire Parrish avait été instruite à Auxerre, puis, après avait été instruite à Charleville-Mézières avant de passer par Paris... Un parcours judiciaire éprouvant pour les familles.

La justice ne voulait pas croire à la mise en cause de Michel Fourniret. On l'avait jugé et c'était maintenant une affaire passée. Il a fallu la bataille des familles, que j'ai accompagné durant toute cette période, pour qu'enfin une juge prenne tout cela à bras le corps. C'est donc d'abord le parcours d'une magistrate d'exception qui est aujourd'hui responsable du pôle de Nanterre. Ce procès est possible grâce au travail de ce pôle.

France Bleu Auxerre : Dans ses réquisitions, le parquet demande à joindre le dossier Estelle Mouzin avec les affaires Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish. En quoi cette jonction est importante à vos yeux ?

C'est tout notre combat : que les tueurs en série soient jugés sur l'ensemble des crimes. Cette jonction entre dans la logique de la série de crimes qu'ils ont commis. Là, on est à deux périodes de la vie de Michel Fourniret : les débuts de son parcours meurtrier dans l'Yonne à la fin des années 80 puis la fin de son parcours meurtrier avec le meurtre d'Estelle Mouzin. Évidemment, pour ces deux tueurs en série, que sont Monique Olivier et Michel Fourniret, c'est important qu'on mette chacune de ses affaires dans la continuité de leur activité criminelle, autrement, on se condamnerait à ne rien comprendre à ce qui a été leur parcours.