Procès Rio-Paris : Airbus et Air France relaxés, "ils ont tué ma nièce une deuxième fois" dit une Tourangelle

"Ecœurée" est le premier mot prononcé ce lundi après-midi à Paris par Claire Durousseau. Cette Tourangelle a perdu sa nièce Élise et son mari, dans le crash du Rio-Paris en 2009. Airbus et Air France ont été relaxés par la 31e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, près de 14 années après cet accident qui a fait 228 victimes au large des côtes du Brésil.

La justice reconnaît que ces deux entreprises ont commis des fautes, mais il estime qu'aucun lien de causalité évident avec l'accident n'a pu être démontré. Une décision très difficile à comprendre et à accepter pour les familles des victimes.

"Je suis écœurée parce qu'il n'y a pas de justice dans ce pays". - Claire Durousseau

"Je suis écœuré parce qu'il n'y a pas de justice dans ce pays , lance Claire Durousseau dans les couloir du palais de justice de Paris. Je vois qu'il y a des morts, et malheureusement, ils seront morts pour toujours parce que personne, même la justice, n'est venu leur rendre leur justice. Je suis malade, malade à un point, vous ne pouvez pas savoir" .

Pendant près de 14 années, Claire Durousseau a attendu le procès , pour faire son deuil et pour sa nièce et son mari. " Sébastien lui est toujours au fond de l'eau ". Un mois après l'accident, le corps d'Elise avait été repéché puis rapatrié en France. Mais sans que la famille ne puisse la voir.

"14 ans, plus de 5.000 heures comme a dit Danièle Lamy, la président de l'association des familles de victimes, qu'on attendait cette justice , poursuit Claire Durousseau. On y croyait jusqu'au bout, jusqu'au moment où on est rentré dans la salle d'audience. On y croyait tous. Et malheureusement, on revient bredouille parce que nos morts sont vraiment morts une deuxième fois".

"J'ai mal au ventre, je suis écœurée"

"Avez-vous entendu quand même que le tribunal disait que Airbus et Air France étaient responsables ?" interroge une journaliste. "Ah oui, ils nous l'ont dit clairement, ils sont responsables mais pas punis. Il y a eu des fautes de commises. Et malgré les fautes, personne n'est puni alors que nous, si on fait une faute, on est puni. C'est de l'impunité totale. Donc on est vraiment malheureux, malheureux à en mourir" .