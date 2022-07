L'entreprise Herta relaxée après la mort du petit Lilian, étouffé par une saucisse

Maître Philippe Courtois et les parents du petit LIlian Florence et Vincent Lerbey

Huit ans après la mort du petit Lilian, étouffé avec un bout de saucisse de la marque, la société a été relaxée ce lundi 11 juillet. Elle était poursuivie pour homicide involontaire. Le tribunal de Dax a donc suivi les réquisitions du parquet qui avait plaidé la relaxe le 20 juin dernier.

Lilian, âgé de 2 ans et 11 mois, est mort le 11 août 2014 dans un camping de Messanges, sur la côte landaise, où cette famille bordelaise séjournait. Ce jour-là, au menu : des haricots verts et des saucisses industrielles que la maman avait découpées en fines rondelles, des Knacki selon elle. Mais après quelques bouchées, Lilian s'était étouffé, victime d'une "fausse route" et n'avait pas pu être réanimé par les secours

Pas assez de preuves matérielles

Pour justifier sa décision, le tribunal a expliqué qu'il manquait des preuves matérielles dans ce dossier. Aucune autopsie n'a été réalisée. Selon le tribunal, il est donc impossible de dire si le garçon s'est étouffé avec une Knacki et impossible également de prouver que la famille avait acheté des Knacki ce jour-là.

Le ministère public, qui avait réclamé la relaxe comme à la précédente audience en janvier 2021, avait estimé qu'un "doute subsistait sur la marque de saucisse ingérée par Lilian", faute de preuve d'achat. À l'audience, la défense de Herta avait fait valoir que Lilian aurait très bien pu ingérer une saucisse d'une autre marque.

"Une relaxe de droit" mais pas sur les faits a réagi l'avocat de la famille, Me Philippe Courtois. En effet, la famille demandait juste que le caractère dangereux de ces saucisses soit inscrit sur l'emballage.

Éviter que ce drame se reproduise

Avant le rendu du délibéré, l'avocat de la famille, Me Courtois expliquait que "l'objectif principal" de ce procès "était avant de tout de communiquer une information aux consommateurs pour éviter d'autres drames.". Pour les parents, ce procès n'était pas "une question de condamnation pénale, ce n'est pas une question financière non plus".

Les parents de Lilian avaient d'ailleurs porté plainte en 2017 contre Herta, demandant l'euro symbolique pour éviter que le drame ne se reproduise. À l'époque, un message apposé au dos des paquets de Knacki par Herta recommandait de "couper" les saucisses "en tout petits morceaux" pour "les plus jeunes". Depuis 2015, à la demande de la famille Lerbey, une nouvelle mention est présente sur l'emballage : "pour les enfants de moins de 4 ans, couper la saucisse dans le sens de la longueur puis en tout petits morceaux afin de prévenir les risques d'étouffement".

"Il ne restait plus qu'une seule étape pour que les consommateurs soient réellement informés : c'est que ce soit inscrit en rouge et sur la largeur du paquet, pas dans un simple petit carré" explique Me Courtois. C'est désormais le cas, depuis le début de l'année 2022.