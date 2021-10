Procès Seurot : deux ans de prison avec sursis requis contre l'ancien maire de Bruges

Le ministère public a requis 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50.000 euros d'amende, dont une partie avec sursis, contre Bernard Seurot, ce mardi. Dans ce procès contre l'ancien maire de Bruges et 15 patrons du BTP, le procureur a décrit l'ex-élu comme un "boss" à la "moralité vacillante".

Le procureur a présenté ses réquisitions, ce mardi 12 octobre, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, où est jugé depuis plus d'une semaine Bernard Seurot. L'ancien maire de Bruges (Gironde) comparaît pour des faits de corruption avec 15 patrons du BTP.

Entre 40.000 et 4.000 euros d'amende pour les autres entrepreneurs

Au terme de deux heures de prise de parole, le procureur Jean-Luc Puyo a demandé deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50.000 euros d'amende avec sursis partiel à l'encontre de Bernard Seurot. Le ministère public demande également six mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende contre Michel Geffray, directeur de la SEMIB (Société d'économie mixte d'aménagement de la ville). Le parquet a demandé contre les autres entrepreneurs des amendes qui vont de 40.000 euros partiellement assorties du sursis à 4.000 euros avec sursis.

Une situation de toute-puissance, avec une moralité vacillante et une déontologie à géométrie variable - Jean-Luc Puyo, procureur

Le ministère public a mis l'accent ce mardi matin durant ses réquisitions sur la "toute-puissance" de Bernard Seurot, en se basant sur la personnalité du maire de Bruges entre 1995 et 2010. "Bernard Seurot c'était le Boss, un meneur d'hommes et un bâtisseur pour sa commune, mais c'est aussi ce qui l'a conduit à cette situation de toute-puissance, avec une moralité vacillante et une déontologie à géométrie variable", a-t-il lancé.

Le procureur a considéré que les différents voyages, les parties de chasse en Espagne et les parties fines au Maroc étaient des actes délibérés de corruption et de trafic d'influence. Une influence qui a pesé sur les entreprises du BTP, qui ont elles-mêmes pris des dispositions pour rester dans les petits papiers du maire et continuer à se voir attribuer des marchés. "Elles attendaient des retombées, qui sont bien arrivées", a expliqué le parquet.

Réquisitions conditionnées à la durée des investigations et l'âge des prévenus

Les peines demandées ont été justifiées par le procureur par "la durée des investigations", 11 ans, et l'âge des prévenus. "Bernard Seurot a 80 ans, il faut en tenir compte", a conclu Jean-Luc Puyo.

Les avocats de la défense se sont succédé ce mardi après-midi.

Ce lundi, la ville de Bruges, qui s'est constituée partie civile, a réclamé plusieurs millions d'euros contre l'ancien vice-président de la CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux).