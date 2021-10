Procès Seurot : la ville de Bruges réclame plusieurs millions d'euros à son ancien maire pour corruption

Seule partie civile au procès de Bernard Seurot, la ville de Bruges a réclamé ce lundi près de sept millions d'euros à son ancien maire et à cinq de ses co-prévenus, tous liés par "un pacte corruptif" et responsables d'une "dérive indiscutable" selon l'avocat de la commune.

Avant le temps des réquisitions, c'est l'heure de la plaidoirie de la partie civile au procès de Bernard Seurot. L'avocat de la ville de Bruges a demandé ce lundi près de sept millions d'euros de dommages et intérêts à l'ancien maire et ex-vice-président de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) ainsi qu'à cinq de ses co-prévenus, "tous liés par un pacte corruptif".

Des relations contre-nature entretenues par le maire avec des entrepreneurs (extrait de la plaidoirie de la partie civile)

Une cuisine offerte, des voyages en Argentine et au Maroc, une partie de chasse en Espagne...

Dans cette affaire de corruption vieille de plus de vingt ans, Bernard Seurot comparaît, aux côtés de 15 patrons du BTP, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux depuis le lundi 4 octobre. La justice reproche à l'ancien maire de Bruges d'avoir bénéficié des largesses d'entreprises du bâtiment en contreparties de l'attribution de marchés publics.

Organiser un voyage pour remporter un marché (l'avocat de la partie civile citant les propos de l'un des prévenus)

Alors que débute la deuxième semaine d'audience, l'avocat de la ville de Bruges, a détaillé, au cours d'une longue plaidoirie, le montant des dommages et intérêts demandés, affirmant s'être "limité aux trois opérations" (BEA, JCDecaux et Dalkia) ayant entraîné "le plus de dégâts pour les finances publiques".

Plus de 5 millions d'euros réclamés à Seurot, Cazeaux et Coumat dans l'affaire BEA

Au titre du préjudice financier subi dans l'affaire BEA, Maître Jean-François Dacharry a ainsi réclamé 5.245.288 euros à Bernard Seurot, Jean-Robert Cazeaux (PDG d'Eovest et président du Stade montois rugby) et Pierre Coumat, son bras-droit. "BEA" est l'acronyme de Bail emphytéotique administratif, un contrat proche d’un partenariat public-privé, choisi en 2007 par l'ancien maire de Bruges, malgré les conseils d'un cabinet d'avocats sollicités par l'hôtel de ville.

J'ai accepté de rendre service à Bernard Seurot (maître Dacharry citant une déclaration de M. Cazeaux devant les enquêteurs

Ce marché public dénommé opération Arc-en-Ciel regroupait une crèche, un groupe scolaire, un gymnase, un terrain synthétique et un ALSH, accueil de loisirs sans hébergement. Très critiqué par la Chambre régionale des comptes en 2013, ce choix contractuel du BEA "empêchait la mairie de récupérer la TVA", comme l'a rappelé au cours de sa plaidoirie le représentant de la partie civile.

Plus d'un million d'euros demandé à Seurot, Vincent et Maurel dans l'affaire JCDecaux

Le représentant de la partie civile a également demandé 1.531.440 euros à Bernard Seurot, Pascal Vincent, son ancien directeur de cabinet, et à Pierre-Jean Maurel (haut dirigeant de JCDecaux). Cette affaire concerne l'attribution douteuse d'un marché publicitaire entre 2007 et 2011, déjà épinglé par la Chambre régionale des comptes, pour "la faiblesse de la concurrence" lors de l'appel d'offre.

On connaît les points de faiblesse de l'ancien maire : la chasse, le rugby... (extrait de la plaidoirie de la partie civile)

"Sur la base des éléments matériels" du dossier, l'avocat de la ville de Bruges a en outre chiffré à 115.913 euros le montant du préjudice subi par la collectivité dans l'affaire Dalkia. Dans ce volet du procès, la justice soupçonne Bernard Duris, un cadre de la filiale d'EDF, d'avoir offert le voyage, le dîner et l'hébergement à Bernard Seurot lors de rencontres internationales de rugby, et ce, en échange de l'attribution d'un marché d'exploitation des installations de chauffage dans des bâtiments de sa commune.

J'ai rendu service et j'ai eu conscience de participer à un truc louche (l'avocat de la partie civile citant les propos de l'un des prévenus)

Enfin maître Dacharry a réclamé 2.744,62 euros de dommages et intérêts à Bernard Seurot dans l'affaire de la cuisine tout équipée offerte par Eovest à l'ancien maire pour sa villa d'Arcachon, une somme remboursée seulement cinq ans après.

C'était un peu souvent les mêmes entreprises que l'on voyait arriver à la mairie (déclarations du personnel de la CUB citées par l'avocat de la partie civile)

Au titre du préjudice moral subi par la ville de Bruges, "pour son image et sa réputation" ("ça sentait le souffre"), l'avocat de la partie civile a demandé 100 euros de dommages et intérêts à chacun des 16 prévenus.

Les réquisitions du procureur sont attendues ce mardi matin avant les plaidoiries de la défense.