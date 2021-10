Procès Seurot : les avocats de l'ancien maire de Bruges plaident la relaxe

La fin du procès de Bernard Seurot et 15 chefs d'entreprises poursuivis pour corruption et trafic d'influence devant le tribunal de Bordeaux, s'est achevé ce jeudi avec la dernière plaidoirie de la défense. Le jugement a été mis en délibéré à fin janvier.

Le délibéré de l'affaire Seurot a été fixé au 24 janvier prochain. La dernière journée d'audience a été marquée par la plaidoirie des avocats de Bernard Seurot, poursuivi pour corruption. Deux ans de prison avec sursis ont été requis contre l'ancien maire de Bruges, 80 ans, qui a fait valoir son droit au silence, durant les deux semaines de débat. Ses avocats ont plaidé la relaxe ce jeudi 14 octobre.

à lire aussi Procès Seurot : deux ans de prison avec sursis requis contre l'ancien maire de Bruges

"C'est un dossier politique" a commencé maître Lassort, "mais ça ne doit pas être le procès de la politique, ni de la politique menée par le maire. On ne peut pas se se satisfaire des généralités du ministère public. On ne peut pas caractériser de la corruption par la personnalité du prévenu". Et de dénoncer "les lacunes du dossier" comme le raconte sud ouest. "Procès à charge" dénonce également maître Tosi.

Seule partie civile au procès de Bernard Seurot, la ville de Bruges avait réclamé, lundi, près de sept millions d'euros à son ancien maire et à cinq de ses co-prévenus, tous liés par "un pacte corruptif" et responsables d'une "dérive indiscutable" selon l'avocat de la commune.