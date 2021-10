Procès Seurot : le promoteur Patrice Pichet à la barre

A la barre, pour le quatrième jour de procès de l'affaire Seurot, ce sont des chefs d'entreprises qui se sont succédés. Tous ont raconté comment ils en sont arrivés à obtenir certains marchés immobiliers au sein de la ville de Bruges. Et tous avaient un autre point commun : ils ont versé de l'argent, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, à une société de chasse espagnole dont l'ancien maire de Bruges, Bernard Seurot était actionnaire, sans jamais en profiter.

Des voyages au Maroc et en Espagne

Le promoteur Patrice Pichet s'est présenté à la barre ce jeudi en fin d'après-midi. En 2009, il verse 6 600 euros à la société de chasse, en achetant 3 actions. A ce moment-là il négocie avec Bernard Seurot pour un projet immobilier. Ce qui est en jeu, c'est la surface constructible du terrain. Le tribunal revient également sur trois voyages organisés au Maroc et en Espagne, quelques années auparavant par Patrice Pichet. Il s'agit de voyages au cours desquels sont organisées des parties de chasse, une des activités favorites de Bernard Seurot, qui est invité par le promoteur. Patrice Pichet justifie l'organisation de ces évènements : "J’ai passé une grande partie de ma vie à faire des relations publiques. C’est ce que font toutes les entreprises. Elles se font connaître et reconnaître. J’avais besoin de me faire reconnaître auprès de M. Seurot."

Quelques minutes auparavant le tribunal demandait à Patrice Pichet quelles étaient ses relations avec le maire de Bruges. Ce à quoi il répondait : "c'est un ami de mon père, enfin une connaissance". Mais Patrice Pichet continue de se justifier : "Je veux juste rappeler que les voyages c’était en 2006 et 2007. Les faits qui me sont reprochés sont bien plus tard. Comment je peux m'engager, 3 ans avant, dans un pacte de corruption ? Ce n’est pas possible. Je n’ai pas de don divinatoire".

Patrice Pichet est poursuivi pour abus de biens sociaux et corruption active.