Procès SPA contre la corrida : tous les prévenus, dont la mairie de Bayonne, relaxés

La SPA avait porté plainte contre le maire de Bayonne, un organisateur de corrida, et un matador pour "sévices graves et actes de cruauté envers un animal"

L'affaire avait grand bruit. La SPA avait lancé une série d'action judiciaires contre de nombreuses organisations de corrida en France, dont à Bayonne. Localement, l'association a donc porté plainte contre la mairie de Bayonne, l'organisateur de corrida, Alain Lartigue, ainsi que contre l'un des toreros, Jean-Baptiste Jalabert. Après une audience qui s'était tenue le 10 septembre dernier, le tribunal correctionnel de Bayonne a rendu son délibéré ce mardi 17 novembre dans cette affaire, tous les prévenus sont relaxés et la plainte de la SPA déboutée.

L'association protectrice des animaux avait en effet lancé une plainte pour "sévices graves et actes de cruauté envers un animal", expliquant que "l'organisation des corridas doit être réprimée et sanctionnée". Le tribunal correctionnel de Bayonne a notamment argumenté sa décision en expliquant "l'évidence à Bayonne de la vivacité de la tradition tauromachique et la fréquentation des arènes lors des courses de taureaux".

L'association demandait 10 000 euros de dommages et intérêts. Elle n'a pas obtenu gain de cause. Des procédures similaires avaient aussi été lancées à Dax, Carcassonne, Béziers et Nîmes.