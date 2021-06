Procès Tapie : la cour tranchera le 6 octobre prochain

Dans le procès en appel de l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais qui a commencé le 10 mai dernier, la justice tranchera le 6 octobre prochain. 13 ans après les faits, le procès s'est achevé ce mercredi sans que les avocats de Bernard Tapie ne plaident devant la cour. Affaibli à cause de son cancer l'homme d'affaires n'assiste plus à son procès depuis le 26 mai dernier et il a refusé que ses avocats continuent de le défendre en son absence.

Un procès sans plaidoirie pour les avocats de Bernard Tapie

Empêché depuis la fin mai du fait d'une récidive de son cancer, il a refusé que ses avocats le représentent en son absence, après le rejet d'une nouvelle demande de renvoi du procès. Le 2 juin, le parquet général a quand même requis à son encontre cinq ans d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'escroquerie et détournement de fonds publics, ainsi que des peines allant de trois mois avec sursis à deux ans ferme contre ses cinq co-prévenus.

Les co-prévenus de Bernard tapie plaident la relaxe

D'autres prévenus comme le patron d'Orange Stéphane Richard ont quant à eux plaidé la relaxe soutenant qu'il n'y avait "strictement rien de frauduleux" dans l'arbitrage de 2008, au cœur du dossier. Avec des complices, Bernard Tapie est soupçonné d'avoir "manipulé" au détriment de l'État cette procédure de règlement privée visant à solder son vieux litige avec le Crédit Lyonnais. La sentence arbitrale, qui lui avait adjugé 403 millions d'euros, a depuis été annulée au civil en 2015 pour "fraude". A l'époque, Stéphane Richard était directeur de cabinet de la ministre de l'Économie, Christine Lagarde. A son encontre, le ministère public a demandé une peine de trois ans dont un ferme ainsi que 100.000 euros d'amende pour complicité de détournement de fonds publics.