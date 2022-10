Procès Théo : "J'ai peur que nous ne connaissions jamais la vérité"

Hérouville-Saint-Clair, 18 mai 2019, un groupe de jeunes discute sous un porche dans le quartier de la Grande Delle. Il est minuit passé. Ils viennent de faire un foot. Parmi eux, Théo, 18 ans. Un autre groupe surgit, l'un des jeunes, armé d'un fusil, s'approche et tire en l'air. "Tu vas pas me buter pour un regard ?" demande Théo. Les trois autres s'approchent, le frappent, Théo tombe par terre. "Vas-y shoote le" entendent les témoins.

ⓘ Publicité

"Dans le coma, son visage était tellement crispé que je ne l'ai pas reconnu"

Un coup part, tiré à bout portant - à une distance comprise entre 1m50 et 1m70 avec angle descendant, selon l'expertise balistique. Théo touché au thorax se relève malgré tout, fait quelques pas et s'écroule entre deux voitures. Il décède le lendemain soir au CHU de Caen. "Nous sommes arrivés dans sa chambre, il venait de mourir", se souvient sa tante. " Je ne l'ai pas reconnu tellement son visage était crispé, même s'il était dans le coma, il a souffert", lâche-t-elle en sanglots.

Théo, ce garçon solaire, joyeux, que les photos projetées à l'ouverture de l'audience montrent si souriant, qui devait fêter ses 19 ans le mois suivant et qui venait de décrocher un CDI de cariste. "On lui a enlevé la vie, aujourd'hui, il ne nous reste que les photos et les souvenirs", poursuit sa tante. En face, les quatre accusés restent impassibles.

"Tu me regardes mal, je vais revenir"

A la question posée par la présidente "Reconnaissez-vous les faits ?" Tous répondent par la négative. Celui qui a toujours fait figure de principal suspect, et qui comparait détenu, reconnait juste avoir tenu une arme, un autre, être venu pour une bagarre. L'arme n'a jamais été retrouvée. Mais les amis de Théo ont reconnu certains accusés sur les photos. Son meilleur ami a rapporté la scène qui aurait pu avoir tout déclenché quelques heures tôt. Un jeune croisé dans le quartier qui lâche à Théo "Tu me regardes mal, je vais revenir à la Grande Delle".

"Aura-t-on la vérité ? s'interroge Aline Lebret qui représente la maman de Théo, ses grands-parents et une partie de la famille, j'ai peur que non. Je comprends l'enjeu pour eux, ils risquent tous la perpétuité, sauf celui qui était mineur (qui encourt une peine réduite), mais il faut qu'ils prennent leurs responsabilités".

La cour d'assises du Calvados dispose d'une semaine entière pour les juger. Elle rendra son verdict vendredi ou lundi prochain. Une quarantaine de témoins et d'experts doivent venir déposer à la barre. Le procès se déroule à huis clos, un des accusés étant mineur au moment des faits, et étant donné le trouble à l'ordre public que cette affaire sous haute tension peut faire courir. Seule la presse est autorisée à y assister.