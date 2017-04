Procès Thévenoud pour fraude fiscale : "c'était notre mode de fonctionnement" !

L’éphémère secrétaire d’Etat comparaissait ce mercredi avec sa femme devant le tribunal correctionnel de Paris. Face à ses juges, il invoque des travers qu’il ne parvient pas à expliquer. La procureure réclame de la prison avec sursis.

Douze mois de prison avec sursis et 5 ans d’inéligibilité pour Thomas Thevenoud et pour sa femme, 6 mois avec sursis. C’est ce que demande la procureure de la République après avoir entendu ce mercredi l’ancien secrétaire d’Etat originaire de Dijon et député de Saône-et-Loire.

Non seulement l'aveu de sa "phobie administrative" lui avait valu des railleries, mais ses déclarations d'impôts tardives lui ont aussi valu aussi un procès. Face à ses juges, l'éphémère secrétaire d'Etat a invoqué ce mercredi des "travers" qu'il ne parvient pas à expliquer.

Thomas Thévenoud reconnaît qu'il aurait "évidemment" dû refuser d'entrer au gouvernement. "Je considère que nous avons été défaillants, négligents", a-t-il déclaré à la barre, expliquant qu’avec son épouse "c'était notre mode de fonctionnement".

La justice reproche au député de Saône-et-Loire et son épouse de ne pas avoir déclaré ses revenus en 2012 et d'avoir, durant cinq années entre 2009 et 2013, rempli ses déclarations en retard. Un "travers" dont il cherche "encore aujourd'hui la cause". "A cause de ces omissions, de ces manquements, notre vie a basculé", poursuit-il.

Son épouse Sandra était chef de cabinet à la présidence du Sénat. Elle a aujourd'hui une société de conseil. Lui dit au tribunal qu'il se tourne vers le droit et envisage d'embrasser le barreau. A 42 ans, il ne se représente pas aux prochaines législatives et a récemment annoncé qu'il arrêtait la politique.