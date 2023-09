Procès Tisséo : les blocages ont couté 351.000 euros selon la direction, les syndicats rejettent tout en bloc

C'est le procès le plus attendu dans cette bataille sans merci que se livrent depuis sept mois la direction de Tisséo et l'intersyndicale formé de quatre organisations (FNCR, Sud, CGT et CFDT). Tisséo a assigné les syndicats en justice pour exercice abusif du droit de grève et blocages illégaux des dépôts de bus entre fin mai et début juin. Et réclame 40.000 euros à chacun des quatre syndicats, auxquels s'ajoutent 5.000 euros au titre des frais de justice.

ⓘ Publicité

Au cœur de ce bras de fer, la clause de sauvegarde qui assure aux agents de Tisséo chaque année un ajustement des salaires au rythme de l'inflation. Cette année, vue l'inflation record, la régie de transports a décidé de ne pas s'aligner et a proposé une augmentation des salaires moindres.

"La direction n'a pas démontré la faute des syndicats"

Depuis, les syndicats ont organisé de nombreuses journées de grève, plus ou moins suivies au printemps. On se souvient notamment de la plus marquante, le mardi 11 avril où pour la première fois, le métro automatisé ne marchait pas. Les 30 mai, 31 mai, 1er juin et 2 juin , Tisséo estime que ses dépôts de bus et de tram de Langlade, Atlanta et Colomiers ont été illégalement bloqués lors d'opérations de filtrage qui se seraient transformées en blocage. Selon Tisséo, ces quatre journées de grève ont coûté plus de 350.000 euros.

Du côté de la défense, maître Alexandra Guigonis qui défend le syndicat SUD majoritaire chez Tisséo répond que "la direction n'a pas démontré la faute d'un ou de plusieurs syndicats. Quant au préjudice évoqué*, c'est très variable et ça ne tient pas en compte des événements extérieurs qui doivent etre pris en compte : fraude, engorgement qui impacte sur les temps de trajet. On espère donc que le tribunal judiciaire rejettera les demandes de la direction."

On rappelle qu'il n'y a pas de réquisition dans un procès au civil. Le délibéré est attendu le 20 novembre prochain. En attendant, il n'y a pas de mouvement de grève prévu ce mardi. Pas de perturbations donc. Et du côté des négociations, à priori aucune réunion n'est pour l'heure prévue entre l'intersyndicale et la direction.