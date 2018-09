Rivesaltes, France

L’ancien plombier de Rivesaltes est un retraité de 78 ans le 3 mars 2011 quand il tire au fusil de chasse sur sa maîtresse et sa cousine avant d’abattre trois hommes, un retraité de 72 ans, et deux employés municipaux de 36 et 42 ans. Il tente ensuite de se suicider d’un coup de fusil sous son menton. Condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour les trois meurtres et deux tentatives, il fait appel et son nouveau procès se déroule du 21 au 28 septembre devant la cour d'appel de l'Aude à Carcassonne.

Le 3 mars 2011, Joachim Toro, alors âgé de 78 ans, retrouve une jeune femme de 29 ans avec laquelle il entretient une liaison. Elle est accompagnée de sa cousine. Il veut rompre, elle le menace de porter plainte contre une forte somme d’argent. L'ancien plombier de Rivesaltes entre alors dans une colère noire et pointe son fusil sur les deux jeunes femmes, il blesse légèrement son ex-compagne. Sur le quai des mouettes, il abat son ancien ami âgé de 73 ans et deux employés municipaux de 34 et 49 ans. Il tente ensuite de se suicider et se blesse grièvement au visage.

Premier procès : Toro est condamné à 30 ans de prison

Près de cinq ans plus tard, le 25 janvier 2016, son procès s’ouvre devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales. Il est accusé d'un triple meurtre et de deux tentatives d'assassinat sur son ancienne maîtresse et sa cousine. Joachim Toro, alors âgé de 83 ans, présente ses condoléances aux familles des victimes. Il se dit "coupable mais pas responsable". Il nie les faits, il dit qu'il ne s'en souvient plus.

Au troisième jour du procès, son ex-maîtresse l'accuse de pédophilie. Elle fait le récit d'une liaison monnayée, qui durait depuis 20 ans, et commencée alors qu'elle n'était âgée que de 9 ans. Le lendemain, les témoins du triple meurtre racontent la scène, "On a vu M. Raspault s'écrouler par terre et M. Toro se tourner et recharger le fusil". Le cinquième jour, plusieurs jeunes femmes témoignent d'abus et d'attouchements alors qu'elles étaient très jeunes à l'époque des faits.

Le 1er février 2016, Joachim Toro est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le triple meurtre de Rivesaltes et les deux tentatives de meurtre. Un an et demi plus tard, le 21 septembre 2018, son procès s’ouvre devant la cour d'appel de l'Aude à Carcassonne.