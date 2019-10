Trafic de stupéfiants à Brest : des peines de quatre mois avec sursis à deux ans de prison

Ils écopent de peine allant de quatre mois avec sursis à deux ans de prison. Dix prévenus étaient jugés depuis mercredi pour leur participation à un trafic de stupéfiants entre janvier 2017 et mars 2018.

Brest, France

Les peines ont été moins lourdes que les réquisitions : pour la plupart des 10 prévenus dans l'affaire de trafic de stupéfiants dans le pays de Brest, entre janvier 2017 et mars 2018, les juges se sont montrés plus cléments que le procureur. Ils sont condamnés à quatre mois d'incarcération avec sursis pour la peine la plus faible, à 2 ans ferme pour l'un d'eux, déjà détenu suite à une précédente condamnation. Les autres repartent libres du tribunal, aucun mandat de dépôt n'ayant été prononcé. Les prévenus sont par ailleurs relaxés du chef d'associations de malfaiteurs

Le procureur de la République avait requis une incarcération allant d'un an pour la peine la plus faible, à 3 ans de prison ferme accompagnés de 3.000 euros d'amende pour la plus élevée.