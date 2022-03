Procès Vairelles : entre les videurs et les frères de l'ancien footballeur, deux versions que tout oppose

Au premier jour du procès des frères Vairelles devant le tribunal correctionnel de Nancy, deux versions s'opposent. Celle de l'ancien footballeur Tony Vairelles et de ses frères, et celle des videurs de la discothèque d'Essey-lès-Nancy. Une bagarre avait éclaté avant la fusillade.

C'est dans une ambiance tendue que s'est ouvert ce lundi 21 mars le procès des frères Vairelles devant le tribunal correctionnel de Nancy. Les quatre frères, dont l'ancien footballeur de l'ASNL, Tony Vairelles, comparaissent pour des violences avec armes commises il y a plus de 10 ans dans une discothèque d'Essey-lès-Nancy.

En face, les trois videurs de la boite de nuit Les 4 As ont livré leur version. Deux versions qui divergent sur la manière dont la bagarre précédant la fusillade s'est déroulée. Les faits ont eu lieu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2011.

Une violente rixe avait eu lieu à l'intérieur de la discothèque et s'était poursuivie sur le parking de l'établissement. Les frères Vairelles étaient revenus avec des armes et les vigiles avaient été blessés.

Une tension palpable

Ce lundi, les quatre frères sont côte à côte sur le banc du tribunal. Il y a Tony Vairelles, l'ancien footballeur, chemise noire et cheveux courts. Ses trois frères sont assis bras croisés, entourés de leur famille.

Quand les videurs entrent à leur tour, il y a un échange de regard. Carlo Di Napoli, l'un des videurs, arrive en béquille. C'est une séquelle de sa blessure par balle.

Je me suis fait passer à tabac

Les deux plus jeunes frères Vairelles livrent leur version des faits. Giovan Vairelles raconte qu'il s'est fait passer à tabac. Jimmy, l'autre frère plus âgé, raconte aussi les coups qu'il a reçus. Tony Vairelles, à l'époque footballeur à l'ASNL, parle lui aussi des coups qu'il a reçus.

La version des videurs

"Mes clients se rappellent parfaitement les faits. Ils sont formels depuis le départ. Ils soutiennent qu’ils se sont fait agresser", martèle l'avocat des videurs, Me Mathieu Schwartz. C'est ce que racontent à la barre ce lundi, les trois vigiles de la discothèque.

Les frères Vairelles, après avoir été expulsés de la discothèque, étaient revenus armés. Les vigiles ont tous été blessés par arme à feu, sur le parking de la discothèque.

Démêler le vrai du faux

Fabrice, Jimmy, Giovan et Tony Vairelles doivent répondre jusqu'à vendredi de "violences en réunion, avec préméditation et avec arme", et encourent jusqu'à dix ans de prison et 150.000 euros d'amende.

Les vigiles sont poursuivis pour violences en réunion avec armes, en l'occurrence "une bombe lacrymogène, des barrières de sécurité et une matraque", des fait passibles de cinq ans d'emprisonnement.