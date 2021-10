Un vieux niçois qui se faisait passer pour un jeune play-boy, jugé pour viols à Montpellier

Un septuagénaire originaire de Nice est jugé pour "viols avec surprise", jusqu'à ce vendredi 29 octobre 2021, à la cour criminelle départementale de l'Hérault. Il se faisait passer pour un jeune trentenaire au profil parfait, sur Internet, pour séduire des femmes. Il les attirait chez lui, pour s'adonner à des jeux sexuels où elles avaient les yeux bandés.

24 femmes ont porté plainte contre lui. Trois d'entre elles se sont constituées parties civiles pour ce procès. Par ailleurs, au domicile de l'accusé, les enquêteurs ont retrouvé des notes sur environ 300 femmes (entre 250 et 350). Des photos dénudées de certaines d'entre elles étaient stockées sur son ordinateur.

Du vieillard au top-modèle

Sur Internet, l'accusé avait créé un personnage de toute pièce. Sur la toile, Jack Sion s'appelait Anthony Laroche, un architecte d'intérieur musclé qui habitait à Monaco. Pour Laurent Poumarède, son avocat, il n'a jamais voulu manipuler ces femmes : "Il est évident que c'était un personnage fantasmagorique, juge-t-il, un personnage qu'on ne peut rencontrer dans la vie quotidienne. Sa photo, c'était celle d'un top-modèle."

S'il avait eu un stratagème, il aurait créé un profil qui aurait pu prêter à confusion. Par exemple, celui d'un homme de son âge très élégant - Laurent Poumarède, avocat de l'accusé

Pour maître Mohamed Maktouf, avocat de deux des plaignantes, la manipulation ne s'arrêtait pas au faux profil idyllique. Jack Sion a entretenu une relation si forte avec elles, que ces dernières lui ont accordé sa confiance et en sont tombées amoureuses. "Lorsqu'une relation est entamée avec des coups de fil quotidien, une voix rassurante qui promet monts et merveilles, vous êtes assurée qu'il ne peut pas y avoir une grosse différence entre le faux et le vrai profil", plaide-t-il. Jack Sion a effectivement, par la suite, entretenu une relation amoureuse avec une poignée d'entre elles.

Des relations consenties?

La seconde question de ce procès, c'est celle du consentement. Pour maître Laurent Poumarède, les adultes étaient d'accord pour avoir une relation sexuelle. "Il ne s'agissait pas d'un rendez-vous dans un restaurant, mais au domicile de mon client, précise-t-il. Elles se sont dénudées et ont mis un bandeau sur leurs yeux."

L'une de mes clientes m'a dit qu'elle avait fait l'amour avec un homme qui avait l'âge d'être son père - Mohamed Maktouf, avocat de deux des trois plaignantes.

Pour maître Mohamed Maktouf, les choses sont allées bien plus loin. "Il les a obligées à s'attacher au lit et la relation a été violente, explique-t-il. L'une de mes clientes avaient des ecchymoses aux jambes. Et la troisième plaignante a indiqué aux policiers qu'elle s'était lavée avec de l'eau de javel"

