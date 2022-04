Procès Zepeda : devant la cour d’assises, "des hurlements” dans la nuit qui n’ont pas fait réagir les voisins

C’est l’un des nombreux éléments perturbants dans l’affaire de la disparition de Narumi Kurosaki : les cris entendus par plusieurs étudiants de la résidence universitaire, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2016, quand la jeune Japonaise a disparu. Ce lundi, alors que la deuxième semaine du procès de Nicolas Zepeda pour assassinat s’est ouverte, la cour d’assises du Doubs entend ces témoignages.

La première qui s’exprime est Rachel, une Britannique de 25 ans qui intervient en visioconférence depuis l’Ecosse. Son audition va durer plus d’une heure. Au fur et à mesure de son récit, elle fond en larmes. "J'ai entendu le cri d'une femme” raconte-t-elle, “c'était les hurlements d'une personne blessée ou qui se faisait blesser".

On dirait que quelqu’un était en train de se faire assassiner - Rachel dans un SMS, la nuit du 5 au 6 décembre 2016

Rachel dormait dans le même couloir de la résidence Rousseau, à quelques portes de celle de Narumi. Il était environ 3h20 selon sa déposition. Malgré ces cris “effrayants”, apparemment tétanisée par la peur, elle n’a pas appelé la police ou le gardien et elle le “regrette” aujourd’hui. Le président fait projeter les SMS qu’elle a envoyés cette nuit là à d’autres camarades. Parmi les messages versés au dossier, l’un d’eux dit : “On dirait que quelqu’un était en train de se faire assassiner”.

Le couloir de la résidence universitaire et la porte de la chambre de Narumi. © Maxppp - Kyodo

Pour expliquer ces cris, Nicolas Zepeda a toujours affirmé qu’il faisait l’amour avec Narumi et qu’elle s’était montrée particulièrement “réceptive”. Me Schwerdorffer, l’avocat d’Arthur del Piccolo, le dernier petit copain de la jeune Japonaise, interroge la témoin sur ce point, mais pour Rachel Hope, “impossible de confondre”, ce n'était pas le bruit d'une relation sexuelle.

Un peu plus tard, la cour entend le témoignage, encore plus glaçant, d’un étudiant, Adrien, qui dit avoir entendu des cris “se terminant par un râle, comme quelqu'un qui essayait de crier mais qui n'avait plus de voix". Un autre a perçu un cri à "glacer le sang".

Autant de récits éprouvants pour la mère de la victime, toujours présente à Besançon. En fin d'après-midi, elle pleure sans bruit, un gros mouchoir sur les yeux, entourée de sa fille et de son avocate.

L'une des soeurs et la mère de Narumi Kurosaki assistent au procès de Nicolas Zepeda. © Maxppp - F. LALLEMAND

Les parents de Nicolas Zepeda ont eux-aussi fait le voyage depuis leur pays, le Chili. C'est également un moment difficile pour eux. Humberto Zepeda caresse l'épaule de sa femme et, pour la première fois, montre des signes de nervosité. Leur fils, dans le box des accusés, écoute les témoignages sans réagir, derrière son masque anti-Covid. Il aura sans doute l'occasion de s'exprimer sur les récits entendus dans la journée, puisque l'audience doit se terminer sur son interogatoire.

Zepeda à la résidence plusieurs jours avant la disparition ? “C'est lui, jamais je ne l'oublierai”

Rachel Hope, la jeune Britannique interrogée au début de l'après-midi, a un autre témoignage à faire entendre : elle a expliqué aux enquêteurs que le 2 décembre, trois jours avant la disparition, elle avait rencontré à deux reprises dans la cité universitaire un homme qui tentait de se cacher. Cet individu était-il Nicolas Zepeda ? Rachel, sous le choc, l’a reconnu ”formellement” en tout cas sur les photos qu’on lui a montrées au commissariat.

Une autre étudiante a vu un inconnu dans la cuisine commune du bâtiment. Nadia, qui témoigne dans la salle d’audience, a même apporté des croquis pour montrer comment cet homme d’une vingtaine d’années, de type hispanique, était accroupi ce jour-là dans un coin de la pièce, “triste”, “les yeux rouges tout gonflés comme quelqu'un qui a pleuré”. Elle a aussi identifié le jeune Chilien sur les photos des enquêteurs.

Me Schwerdorffer intervient et désigne Nicolas Zepeda dans le box des accusés : le reconnaît-elle ? “C'est lui, jamais je ne l'oublierai” s'exclame spontanément l'étudiante, “parce que j'ai eu de la peine pour lui.”

La défense souligne la fragilité des témoignages humains

Face à ces propos très embarrassants pour l’accusé, la défense tente de démontrer la “fragilité” des témoignages humains, de mettre en cause la qualité des photos montrées aux étudiantes ou encore affirme que les horaires avancés par la première témoin qui a vu un “rôdeur” ne sont pas précis.

Si Nicolas Zepeda était bien présent le 2 décembre à la cité universitaire, cela accréditerait en effet la thèse de l’accusation selon laquelle le Chilien est venu à Besançon en amont de ses “retrouvailles” avec Narumi, en vue de faire des repérages et de préparer le crime. L’accusé affirme jusqu’ici n'être jamais allé dans le bâtiment, à l'exception de la nuit du 4 au 5 décembre.

