De la prison avec sursis requise contre trois Eurois soupçonnés d'avoir tourné des vidéos zoophiles

Une sordide affaire jugée ce jeudi après-midi au tribunal d'Evreux. Un homme de 32 ans, son épouse de 29 ans et l'amant de cette dernière, âgé pour sa part de 50 ans, sont poursuivis pour avoir tourné plusieurs dizaines de vidéos zoophiles. Les faits se sont déroulés du 1er décembre 2018 au 14 juin 2019 à Cintray, dans le sud du département. Le procureur a requis 18 mois de prison avec sursis à l'encontre du couple et la confiscation de la chienne, ainsi que l'interdiction définitive de détenir un animal. Les réquisitions sont portées à 2 ans avec sursis à l'encontre du troisième mis en cause.

Tout commence le 14 juin 2019, quand le couple vient déposer plainte à la gendarme de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton. Ils disent être victimes de menaces de mort, proférées par le troisième prévenu. En examinant les téléphones portables du couple, les enquêteurs découvrent les 20 vidéos zoophiles. Dans ces films, on voit le mari avoir des pratiques sexuelles violentes avec la chienne du couple, Mya, une Dogue des Canaries âgée de 3 ans. Selon l'association de défense des animaux Stéphane Lamart, qui s'est portée partie civile ainsi que deux autres dans cette affaire, la femme dirigeait son mari dans ces vidéos, avant de les envoyer à son amant "à sa demande car cela l'excitait". Les trois associations ont demandé plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts.

A la barre, cette dernière affirme qu'elle faisait les vidéos sous la pression de son amant. Le mari, qui explique ne pas avoir été au courant de la relation adultérine, se prêtait au jeu pour faire plaisir à sa femme car leur couple battait de l'aile. Face aux magistrats, la femme dit avoir honte et avoir du mal à se regarder dans la glace. Tous deux reconnaissent toutefois les faits. A la différence de l'amant, présenté par le couple comme l'instigateur de ces tournages, mais qui ne reconnaît rien.

Le couple, parent de trois enfants désormais placés, a été placé sous contrôle judiciaire durant l'enquête. La mesure a été levée depuis et ils ont repris la vie commune. Les enfants, eux, restent placés.