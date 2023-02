Proche de Leslie et Kevin, interviewé dans la presse : ce que l'on sait de l'homme interpellé ce mardi

La maison qu'il louait à Prahecq, dans les Deux-Sèvres, a été mise sous scellés par les enquêteurs dès les premiers jours d'inquiétude. L'homme interpellé ce mardi en Vendée dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin a une vingtaine d'années et il devait héberger le jeune couple le soir de leur disparition. Tom T. n'est pas un inconnu pour les journalistes qui ont suivi l'affaire depuis fin novembre. Le jeune homme s'est confié à la presse le jour où une battue était organisée par la belle-mère de Kevin , le 5 janvier dernier. France Bleu Poitou a retrouvé l'enregistrement de cette interview.

ⓘ Publicité

"On a tous des bonnes et des mauvaises fréquentations"

Ce jour-là, Tom T. expliquait que Leslie et Kevin avaient les clés de chez lui depuis un mois et demi. Lui était absent ce week-end du 26-27 novembre, assurait-il. Après avoir "parlé de la vie de tous les jours" avec Leslie et Kevin "[ses] potes", il les avait quittés à 17h30 le vendredi soir. Le jeune couple était invité à une soirée blanquette chez un voisin qu'il "ne connaissait pas spécialement". Lui avait rejoint une fête techno à La Crèche, une commune située à une quinzaine de kilomètres au nord de Prahecq puis avait rallié une autre soirée à Parthenay, plus au nord du département. Il n'était rentré chez lui que le dimanche, disait-il, sans voir Leslie et Kevin. Aux questions des journalistes : "Sont-ils allés chez vous finalement ?", Tom T. répondait : "Je n'en ai aucune idée, j'attends les réponses de la gendarmerie". "Leslie et Kevin avaient-ils de mauvaises fréquentations ?", "On a tous des bonnes et des mauvaises fréquentations."