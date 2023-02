Proche en garde à vue, piste criminelle : ce que l'on sait de la disparition de Leslie et Kevin

Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq, bourg de 2.000 âmes proche de Niort (Deux-Sèvres). Malgré les appels à témoin et les battues, le couple reste introuvable. Mais l'affaire a pris un nouveau tournant ce mardi matin. Tom. T, un de leurs proches, a été interpellé en Vendée et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Trois mois après la disparition du couple, France Bleu fait le point sur les investigations.

Une disparition mystérieuse

Le vendredi 25 novembre, Leslie, peintre en bâtiment, et Kevin, sans-emploi, en couple depuis trois semaines, passent la soirée chez des amis à Prahecq, commune de l'agglomération niortaise. Le couple devait ensuite passer la nuit dans la maison voisine d'un autre ami, absent. Ils quittent la soirée vers 3 heures du matin. Depuis, leurs proches sont sans nouvelles. Le chien de Leslie, Onyx, est, lui aussi, introuvable.

Les deux véhicules des disparus sont retrouvés à deux endroits différents : l'utilitaire de la jeune femme sur les lieux à Prahecq et le camion aménagé de son ami à Coulon (Deux-Sèvres). Le 7 décembre 2022, la gendarmerie des Deux-Sèvres lance un appel à témoin pour "disparition inquiétante de personnes majeures". Une enquête est ouverte. Elle est alors confiée à la section de recherches des gendarmes de Poitiers et à la brigade de gendarmerie de Niort.

Un dernier élément renforce le mystère autour de cette affaire : le lendemain de l'ouverture de l'enquête, le permis de conduire de Kevin et des affaires du couple sont retrouvés dans un container de recyclage de vêtements sur la commune de Puyravault en Charente-Maritime, à 90 kilomètres de Prahecq.

Des battues infructueuses

Les proches de Leslie et de Kevin ne croient pas à une disparition volontaire. Les enquêteurs décrivent Leslie comme une jeune femme sérieuse qui n'avait pas de raison de partir. Fin décembre, le procureur de la République de Poitiers requiert d'ailleurs une requalification de l'information judiciaire. L'enquête est désormais menée sur des faits "de nature criminelle" . C'est une enquête pour "enlèvement et séquestration".

Début janvier, une battue rassemble une centaine de volontaires . Des zones boisées et une forêt sont ratissées, mais sans succès. Ce jour-là, la belle-mère du jeune homme raconte devant la presse lui avoir apporté, le soir des faits, une somme de 10.000 euros en argent liquide, destinée selon elle à l'achat d'un véhicule. La famille et les amis des deux disparus ne baissent pas les bras. Quelques jours plus tard, une autre battue est organisée à Fouras (Charente-Maritime), dans les marais de Soumard où le téléphone de Kevin aurait borné le 29 novembre (une information non confirmée par les gendarmes).

Dans cette affaire, dix enquêteurs de la section de recherches de Poitiers travaillent à plein temps, a indiqué à franceinfo le parquet de Poitiers. Des vérifications sont même faites jusqu'au Portugal, où les gendarmes ont vérifié une piste liée à une disparition volontaire du couple, pour l'instant sans succès, a appris franceinfo de source proche du dossier.

Un proche du couple placé en garde à vue, première avancée significative dans l'enquête

Pendant plusieurs semaines, les recherches ne donnent rien, l'enquête patine. Mais ce mardi 28 février, l'enquête connait son tout premier développement significatif. Un homme est interpellé à L'Aiguillon-sur-Mer en Vendée et placé en garde à vue, annonce le procureur de la République de Poitiers, confirmant une information révélée par Le Courrier de l'Ouest et l'AFP. Il s'agit d'un proche du couple âgé d'une vingtaine d'années, Tom T., chez qui Leslie et Kevin devaient dormir le soir de leur disparition.

L'homme interpellé n'est pas un inconnu de la presse. Il s'était confié à France Bleu Poitou , lors de la première battue organisée par la famille de Kevin. Il expliquait ne pas savoir si le couple était finalement allé dormir chez lui, comme c'était prévu. "On a tous des bonnes et des mauvaises fréquentations", avait-il alors déclaré quand la reporter de France Bleu Poitou lui demandait si le couple était connu pour avoir de mauvaises fréquentations.

Sa garde à vue, qui peut durer 48 heures, devait se poursuivre ce mercredi.

