Procureur de Rennes : "de la fermeté et du discernement dans les contrôles d'autorisation de circuler"

"Il ne s'agit pas de contrôles stigmatisants, il s'agit de vérifier les motifs de déplacement. Nous le faisons de manière ferme, et avec discernement, _il ne s'agit pas d'être trop tatillon"_expliquePhilippe Astruc, le procureur de la République de Rennes qui a participé ce vendredi 10 avril à une opération de contrôle dans les quartiers populaires de Rennes. Les policiers ont opéré 905 contrôles dans la rue dans les quartiers de Villejean, Maurepas, Italie, et la Bellangerais. 90 personnes ont eu une amende pour non respect des mesures de confinement. Un homme a également été placé en garde à vue. Il avait déjà été sanctionné quatre fois.

"Depuis le début du confinement, neuf personnes ont été poursuivies en justice à Rennes, pour ne pas avoir respectées les autorisations de circuler. Parmi elles, trois étaient mineures" - Philippe Astruc

Le procureur de la République adresse un message de fermeté à tous ceux qui seraient contrôlés de trop nombreuses fois sans autorisations conformes de circuler "Je n'hésiterai pas à juger ces personnes en comparution immédiate si besoin, comme cela a déjà été fait à Rennes" indique encore le procureur.