Producteur tabassé : les quatre policiers déférés devant la justice

Dans l'affaire du producteur tabassé à Paris la semaine dernière, les quatre policiers mis en cause sont déférés ce dimanche devant la justice, pour une éventuelle mise en examen. Ils sont en garde à vue depuis vendredi, entendus par l'IGPN, la police des polices.

Les quatre policiers mis en cause dans l'agression d'un homme à Paris sont déférés devant la justice

En garde à vue depuis vendredi, les quatre policiers mis en cause dans le passage à tabac d'un producteur de musique noir il y a une semaine à Paris, sont déférés devant la justice pour une éventuelle mise en examen. C'est ce qu'écrit l'Agence France Presse, évoquant des sources proche du dossier. Depuis vendredi, ils étaient auditionnés dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. Trois policiers ont été entendus pour "violences à caractère raciste", "faux en écriture publique, violation de domicile par personne dépositaire de l'autorité publique et dégradations volontaires de bien privé" selon le parquet de Paris. Le quatrième policier a été entendu pour "violences volontaires, avec arme et en réunion ainsi que du chef de dégradations volontaires par moyen dangereux", par personne dépositaire de l'autorité publique, a détaillé le parquet.

