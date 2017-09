Prof agressée à Brive : procès renvoyé, l'agresseur sous contrôle judiciaire

L'auteur présumé de l'agression contre une enseignante d'un lycée de Brive, en Corrèze, sera finalement jugé plus tard. Il a demandé un délai pour préparer sa défense.

Le procès de l'agresseur d'une professeur du lycée Danton, à Brive, aura finalement lieu le 6 octobre. Alors qu'il devait être jugé en comparution immédiate ce vendredi par le tribunal de Brive, le mis en cause et son avocat ont demandé un délai pour préparer leur défense. Demande accordée par le tribunal. D'ici là, le procureur, Laurent Czernik, a requis un placement en détention provisoire, alors que l'avocat de la défense, Me Freyssinet, a demandé un placement sous contrôle judiciaire eu égard au passé judiciaire vierge de l'agresseur. En pleurs, il a formulé des excuses à la victime, présente à l'audience, tout comme plusieurs élèves de la classe de terminale dans laquelle ce sont déroulés les faits. Le tribunal a finalement décidé de placer le jeune majeur sous contrôle judiciaire.