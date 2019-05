Profanation d'un cimetière à Saint-Étienne : les deux jeunes filles placées sous contrôle judiciaire avant leur procès

Saint-Étienne, France

La garde-à-vue des deux jeunes filles qui ont profané une soixantaine de tombes lundi 6 mai au cimetière de Valbenoite à Saint-Étienne vient de se terminer. Le juge d'instruction devant lequel elles ont été présentées, ce mercredi 8 mai, les a mises examen pour dégradation en réunion et profanation de sépulture. En attendant leur procès, elles ont été remises en liberté et placées sous contrôle judiciaire.

La plus jeune, âgée de 14 ans et actuellement scolarisée en classe de 3e, a été confiée à la protection judiciaire de la jeunesse, tandis que la deuxième jeune fille de 17 ans a l'obligation de suivre un enseignement ou une formation. Elles ont désormais l'interdiction d'entrer en contact l'une avec l'autre et aussi l'interdiction de se rendre aux abords du cimetière.

Aucune explication de leurs actes

Durant leur garde à vue, elles n'ont pas donné d'explication à leurs actes. L'aînée aurait bu beaucoup d'alcool, avant d'aller dans le cimetière. Elles s'y seraient ensuite rendues toutes les deux et seraient restées sur place entre 16h30 et 18h. Les deux jeunes filles ont reconnu avoir dégradé des tombes, crucifix, croix, plaques commémoratives et d'autres objets funéraires, sans porter atteinte aux dépouilles mortuaires. Elles ont ensuite été surprises par un visiteur du cimetière.

Les deux adolescentes n'ont pas de casier judiciaire mais l'une d'elle était suivie en assistance éducative par le juge des enfants. Le parquet de Saint-Étienne précise que la peine maximale pour ces délits est de 5 ans d'emprisonnement. Condamnation à laquelle l'aînée échappe de peu, puisqu'elle ne sera majeure que dans une quinzaine de jours. Les deux adolescentes seront toutes les deux jugées par un juge pour enfants.

La mairie de Saint-Étienne a porté plainte pour ses dégradations. Une information judiciaire en cours doit permettre de recenser et d'identifier toutes les victimes.