Profanation du cimetière juif de Westhoffen : "Un coup de poignard" pour Jean-Louis Debré

La colère et l'indignation de Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel dont la famille est enterrée dans le cimetière juif de Westhoffen (Bas-Rhin). Mardi, 107 tombes de ce cimetière ont été taguées de croix gammées.

Westhoffen, France

Des croix gammées ont été découvertes mardi sur 107 tombes du cimetière juif de Westhoffen, près de Strasbourg. Ce cimetière accueille plusieurs tombes des familles de l'ancien président du Conseil Léon Blum et de Jean-Louis Debré.

L'ex-président du Conseil constitutionnel ressent de la "colère devant ses gestes ignobles, scandaleux et révoltant. Il n'y a pas de nom pour qualifier ce qu'ont fait ces personnes. C'est une insulte à la mémoire, une insulte à ces femmes et à ces hommes qui ont honoré la France et sont enterrés à Westhoffen".

Ce qui s'est passé est un coup de poignard, j'ai honte et j'ai vraiment envie de pleurer" - Jean-Louis Debré

Indigné, Jean-Louis Debré s'interroge : "Comment aujourd'hui on peut dessiner des croix gammées sur des tombes, comment est-ce qu'on peut ignorer le passé, comment est-ce qu'on peut souhaiter le retour à cette époque où les juifs ont été exterminés".

Toute la famille de Jean-Louis Debré est enterrée dans ce cimetière alsacien. L'ancien ministre raconte au micro de France Bleu Alsace qu'en 1995, au moment où son père, Michel Debré, ancien Premier ministre du général de Gaulle et père de la Constitution de la Ve République, allait mourir, il l'a fait venir et il lui a dit : "Quand le maire de Westhoffen te demandera quelque chose pour le village, tu lui obtiendras, car c'est de là que tout est parti pour notre famille".