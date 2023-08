Professeur menacé à Lormont : le lycéen condamné à 105 heures de travail d'intérêt général

Le lycéen girondin qui avait menacé de "venir un jour avec une cagoule, un opinel, et lui faire une Samuel Paty" (en parlant de son professeur) a été déclaré coupable des faits d'injures et de menaces de mort. Le procès avait été reporté trois fois, il s'est tenu dans la nuit du 2 au 3 août dernier, et le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu sa décision mercredi 9 août.

Des travaux d'intérêt général, un stage de citoyenneté et de lourdes amendes

Au total, il devra prochainement effectuer 105 heures de travaux d'intérêt général et un stage de citoyenneté à ses frais. Pour le préjudice moral et les frais d'avocat, le jeune doit verser 2300 euros au professeur, et près de 8 000 euros au Greta, l'établissement qui embauche cet enseignant, et réclamait un dédommagement lors du procès pour le salaire qui a été versé au professeur pendant son arrêt maladie, et les frais liés à l'embauche d'un remplaçant sur cette même période. Le jeune homme se voit condamné à verser plus de 10 000 euros au total.

Le prévenu pourrait faire appel

La demande de dommages et intérêts de la part du Greta est "déplacée" selon l'avocat de la défense, Me Coicaud : "l'employeur en lui-même n'a été ni outragé ni menacé." La défense ne conteste pas ceux qui doivent être versés au professeur, ni la condamnation pour outrages, mais celle pour menace de mort. "Il n'y avait pas la volonté d'intimider le professeur." La défense a dix jours pour faire appel si elle le souhaite.

"Une peine qui a un facteur éducatif"

Un jugement "à la hauteur" des attentes de la victime, selon son avocat, Me Sapata, une peine "qui a aussi un facteur éducatif et sera reconnue à sa juste valeur par la victime." Le professeur n'était pas présent au tribunal lorsque cette décision a été rendue. Au micro de France Bleu Gironde à la fin du procès, il disait être soulagé de pouvoir mettre cette histoire derrière lui, et retourner au travail au mois de septembre.