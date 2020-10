Professeur tué dans les Yvelines : dans l'Yonne, des hommages à Samuel Paty et des enseignants "très inquiets"

Des rassemblements spontanés, il y en a eu dans toute la France depuis samedi et d'autres sont encore prévus aujourd'hui pour rendre hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géo qui avait montré des caricatures de Mahomet à sa classe, décapité vendredi après-midi devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

à lire aussi Professeur tué dans les Yvelines : une onzième personne est en garde à vue

Dans l'Yonne, c'est la communauté éducative à l'appel de plusieurs syndicats qui s'est mobilisée hier soir, à Sens, à Tonnerre et à Auxerre, avec près de 250 personnes réunies au total. Des enseignants choqués, et inquiets quant à l'exercice de leur métier et l'usage de la liberté d'expression. D'autres rassemblements ont lieu ce dimanche, dans tout le pays à nouveau, et également dans le département icaunais, à Toucy et Avallon notamment, à 15h.

à lire aussi EN IMAGES - Professeur tué dans les Yvelines : des hommages organisés partout en France

Concernant la liberté d'expression, il ne doit jamais y avoir possibilité de transiger (Olivier Thiébaut, enseignant)

Dans la ville-préfecture icaunaise, ils étaient une soixantaine, rassemblés devant la mairie, silencieusement. Certains prennent la parole, comme Olivier Thiebaut, professeur d'histoire-géo, comme Samuel Paty, au lycée Fourrier d'Auxerre. Il est également représentant du Snes-FSU dans l'Yonne, mais ce soir, "la couleur syndicale importe peu" dit-il.

Ils étaient une soixantaine d'enseignants à s'être réunis devant l'Hôtel de Ville d'Auxerre (Yonne) samedi soir pour rendre hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité par un terroriste devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). © Radio France - Nicolas Fillon

"Quand on attaque quelqu'un qui défend la liberté d'expression, qui essaye de l'enseigner et donc de faire son métier, c'est l'ensemble de la République qui est attaquée, lance l'enseignant à la foule. Concernant la liberté d'expression, il ne doit jamais y avoir possibilité de transiger : elle doit être complète, intacte et défendue. C'est pour ça qu'il est important que nous soyons tous réunis, et que nous refusions les amalgames éventuels qui pourraient découler par rapport à cet acte horrible."

Recueillement, bougies allumées et roses blanches déposées

Après la prise de parole, pas d'applaudissements, ni de Marseillaise. Place plutôt au recueillement. Des bougies sont allumées, des roses blanches déposées le long des marches de l'Hôtel de Ville. Une enseignante, les larmes aux yeux quand elle évoque le sort de Samuel Paty, vient spontanément nous parler. "J'ai beaucoup d'émotion", souffle Marie Lamoureux, enseignante et secrétaire départementale du syndicat SE-Unsa de l'Yonne. "Mais aujourd'hui, je n'en porte pas les couleurs, parce que la seule couleur que je porte, c'est celle du deuil, et de la tristesse."

Outre Auxerre, d'autres rassemblements pour rendre hommage à Samuel Paty ont eu lieu dans l'Yonne samedi soir, comme ici, à Sens, avec plus d'une centaine de personnes devant la cathédrale. - Crédit photo : DR

Si elle est présente au rassemblement en hommage à Samuel Paty, c'est "pour montrer que les enseignants se tiennent debout. On vient dire notre liberté, notre liberté d'expression. Encore une attaque, encore une barbarie, mais la seule façon de se protéger, c'est de ne pas avoir peur". Mais Marie Lamoureux veut aussi alerter l'inspection académique, et à travers elle toute l'Éducation nationale, "pour la suite".

Il est important qu'on nous protège (Marie Lamoureux, enseignante)

"Il est important qu'on nous protège, insiste-t-elle. Des enseignants sont menacés tous les jours, dans les propos, aux grilles des écoles, des établissements. Ils sont menacés dans leur vie personnelle. Il faut que l'on soit entendu, dès que l'on déclare se sentir en danger. J'ai déjà subi des agressions verbales, je me suis déjà retrouvée dans un commissariat alors que je n'ai jamais travaillé dans de écoles où le climat était extrêmement dangereux. J'ai déjà été menacée, alors que notre rôle, c'est d'éduquer les enfants et leur apprendre la liberté de penser."

Des bougies allumées, des messages de soutien, ici à Sens, comme à Auxerre et Tonnerre samedi, en hommage à Samuel Paty. D'autres rassemblements sont prévus ce dimanche dans l'Yonne, comme à Avallon et Toucy. - Crédit photo : DR

Olivier Thiébaut ne s'est jamais senti en danger, mais depuis quelques années, il perçoit un certain malaise en classe : "J'ai déjà eu des élèves pour qui la compréhension de la liberté d'expression était très complexe dans de très nombreux domaines, avec cette impression qu'il y a des choses que l'on ne doit pas dire, et qu'ils refusent qu'elles soient dites. Un collègue de l'Yonne a déjà subi des menaces ouvertes et publiques, y compris contre sa vie. Donc oui, ce sont des choses qui arrivent, même dans notre département."

Un malaise et une "pression sociale" qui vont "au-delà de la religion"

La solution selon le professeur d'histoire-géo ? "Que le gouvernement nous soutienne, au-delà des belles paroles. Dans les actes, on a très peu de choses. On reçoit des consignes de plus en plus directives, avec de moins en moins de liberté. Or, de la liberté, on en a besoin pour l'apprendre aux élèves."

"On est déconsidérés" nous confient sous couvert d'anonymat d'autres enseignants, dont certains même en maternelle. "Très inquiets", ils disent ressentir "une vraie pression sociale" qui va d'ailleurs "au-delà de la religion".