EN IMAGES - Professeur tué dans les Yvelines : des hommages organisés partout en France

Devant le collège du Bois d'Aulne, des dizaines d'élèves et de parents se succèdent pour déposer une rose blanche au pied des grilles.

Rennes, Perpignan, Poitiers, Mont-de-Marsan : les appels aux rassemblements en hommage à l'enseignant d'histoire-géographie décapité vendredi à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), s'enchaînent ce samedi.

Associations et syndicats d'enseignants appellent à se mobiliser en hommage à Samuel Paty, père de famille, et en soutien à ses proches ainsi que tous les fonctionnaires de l’éducation nationale.

Des roses blanches à Conflans-Saint-Honorine

Non loin des lieux de l'attaque, devant le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, des élèves et des parents se sont succédés ce samedi pour déposer des roses blanches et des fleurs au pied des grilles.

Un peu plus de 1.000 personnes se sont également rassemblées spontanément en début d'après-midi devant l'établissement, selon France Bleu Paris. Une Marseillaise a été entonnée, suivie d'une minute d'applaudissements.

Dans d'autres villes françaises, de premiers rassemblements ont eu lieu ou se préparent ce week-end du 17-18 octobre.

"Plus jamais ça", de premiers rassemblements au lendemain de l'attaque

À Laval, en Mayenne, une quarantaine de personnes se sont rassemblées vers 11 heures ce samedi matin devant le lycée Douanier Rousseau. Des enseignants ont souhaité rapidement réagir à cette attaque : "Plus jamais ça !", ont-ils affiché devant l'établissement.

Au Mans , le syndicat national des enseignements de second degré de la Sarthe, a appelé à un rassemblement devant la préfecture à 17 heures : "Ce sera un hommage pour se rassembler, apporter notre soutien à la famille de notre collègue, à tous les professeurs et aux élèves".

À Rennes, des centaines de personnes se sont réunies dans la journée place de la République en hommage à Samuel Paty.

Dans les Landes également , des syndicats enseignants ont appelé à se retrouver ce samedi à 17h devant deux collèges, à Dax et à Mont-de-Marsan. Au total, près de 300 personnes étaient au rendez-vous.

À Montpellier, environ 70 personnes se sont rassemblées un peu plus tôt dans l'après-midi devant la préfecture. Un hommage est aussi prévu ce dimanche 18 octobre, une nouvelle fois devant la préfecture, à partir de 15 heures.

Les hommages se poursuivent dimanche, comme à Paris

Les hommages au professeur et sa famille se poursuivront tout le week-end. De nombreux rassemblements sont donc prévus ce dimanche 18 octobre.

À Paris, plusieurs associations et syndicats ont lancé un appel à un rassemblement dimanche à 15 heures place de la République. Cet appel a été initié notamment par SOS Racisme, la FSU, l'Unsa-Education, la FCPE, la FIDL (syndicat lycéen) ou encore la FAGE.

Dans le Poitou , deux rassemblements sont annoncés sur les réseaux sociaux ce dimanche par plusieurs syndicats, le Sgen-CFDT mais aussi le Snes-FSU : à 15 heures, place d'armes à Poitiers et à 15 heures, place de la Brèche à Niort.

Dans l'Indre, les syndicats enseignants réagissent eux aussi : un rassemblement de solidarité est organisé à Châteauroux, à 15 heures, place de la République. Un autre est prévu à Bourges, à la même heure, place du 8 mai 1945.

Cet acte s'est retourné contre une personne, mais touche l'école en général dont la mission est d'éclairer les esprits. - Géraldine Morales

À Perpignan, le SNES-FSU des Pyrénées-Orientales appelle au rassemblement dimanche à 15 heures devant la préfecture. "C'est le choc et l'émotion face à ce drame odieux et effroyable" a réagi sur France Bleu Roussillon Géraldine Morales, enseignante et co-secrétaire départementale du SNES.

Jean-Michel Blanquer apporte son soutien aux enseignants

De son côté, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a publié ce samedi une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle il apporte son soutien aux enseignants et aux personnels de l'éducation. "La République ne reculera jamais, jamais, jamais devant aucune terreur, devant aucune intimidation", a-t-il assuré.

L'hommage national au professeur d'histoire-géographie se tiendra mercredi a annoncé ce samedi l'Elysée.