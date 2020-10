Professeur tué dans les Yvelines : Jean-Michel Blanquer apporte son soutien aux enseignants dans une vidéo

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a publié ce samedi une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle il apporte son soutien aux enseignants et aux personnels de l'éducation, au lendemain de l'assassinat d'un professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine.

Jean-Michel Blanquer adresse un message de soutien aux enseignants et personnels de l'éducation

Au lendemain de l'assassinat d'un professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, s'adresse aux enseignants et aux personnels de l'éducation dans une vidéo publiée ce samedi matin sur les réseaux sociaux.

"Un professeur d'histoire géographie a été lâchement assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. Ce matin, je pense à lui, je pense à sa famille, ses proches, ses amis. Je penses à ses collègues. Je pense à tous les professeurs de France et à tous ceux qui aujourd'hui se sentent atteints par ce qui s'est passée parce que nous sommes tous concernés, tous touchés par cet assassinat ignoble", déclare le ministre.

"Un acte ignoble et lâche"

"Ce professeur a été assassiné à cause de ce qu'il représentait : la République. Il a été assassiné à cause de ce qu'il incarnait : le savoir au service de l'esprit critique. C'est à dire au service la construction de citoyens libres et éclairés", poursuit Jean-Michel Blanquer.

"Nous tous, personnels de l'Éducation nationale, parents d'élèves, devons condamner fermement cet acte barbare. Nous devons réaffirmer la force des valeurs de la République", ajoute-t-il.

"La république ne reculera jamais, jamais, jamais"

Dans la vidéo, le ministre de l'Éducation se tient debout devant les drapeaux français et européen et affirme la fermeté de l'Etat républicain : "La République ne reculera jamais, jamais, jamais devant aucune terreur, devant aucune intimidation", souligne Jean-Michel Blanquer.

Le ministre de l'Education nationale tient à assurer les enseignants et les personnels de l'éducation de tout son soutien et du "soutien de l’institution scolaire".