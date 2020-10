Professeur tué dans les Yvelines : Olivier Falorni demande un enseignement spécifique de la laïcité

Après la mort d'un professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine ce vendredi 16 octobre, le député de La Rochelle et Ré, Olivier Falorni, assure ce samedi être touché par cette décapitation. Il l'est d'autant plus qu'il a lui-même été enseignant pour la même discipline. Il souhaite un enseignement de la laïcité, dans un cours dédié, pour tous les élèves de France afin que les valeurs de la république ne soient plus remises en question.

"Cette matière, c'est : enseignement de la laïcité, enseignement de la liberté d'expression, enseignement de la République", assure-t-il. Et de demander : "comment voulez-vous que les enfants comprennent le principe de laïcité si on ne leur explique pas." Pour lui, les cours d'éducation civique ne suffisent plus.

"Les cours d'éducation civique, finalement, ils sont aujourd'hui, au mieux conçus comme des suppléments d'âme du cours d'histoire géographie. Et au pire, des cours qu'on supprime pour finir le programme d'histoire et de géographie. Donc, il faut vraiment que ce soit une matière à part pour faire en sorte que les enfants français puissent vraiment pas tous savoir exactement ce qu'est la laïcité, ce qu'est la liberté d'expression. Ce qui est permis et ce qui est interdit par la loi. Et dans la République, aucun fanatisme, aucun cercle religieux ou politique ne peut imposer une doctrine, un totalitarisme à l'autre."

Le député souhaite aussi que les 577 élus de l'Assemblée nationale soient dans des collèges et lycées à la rentrée scolaire pour évoquer la laïcité et la liberté d'expression.