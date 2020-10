Professeur tué dans les Yvelines : plusieurs centaines de personnes à l'hommage organisé au Mans

Pas de fleurs, pas de banderoles... Le rassemblement a été organisé en moins d'une journée, mais ils sont plusieurs centaines à avoir répondu présents ce samedi devant la préfecture du Mans, en hommage au professeur tué dans les Yvelines vendredi 16 octobre. L'appel a été lancé par plusieurs syndicats. Enseignants, élus et anonymes se sont rassemblés pendant une heure environ, après avoir observé une minute de silence.

"Ce professeur, c'est nous"

Un seul texte a été lu par la FSU, soutenu par plusieurs autre syndicats et la Ligue des droits de l'homme. Avec un leitmotiv : "ce professeur, c'est nous". Une phrase qui résonne chez les enseignants présents. "Au-delà de la personne qui a été touchée atrocement, c'est aussi toute une fonction et ce qu'elle représente qui a été touchée" explique Anne, des larmes dans la voix. Personnels de l'éducation nationale ou non, les personnes présentes partagent ce sentiment. En plus du soutien à la victime et sa famille, elles se sont réunies pour militer pour la liberté d'expression, et se montrer solidaires.

"On a l'impression d'être attaqués dans quelque chose d'important" - Romain, futur professeur d'histoire-géographie

Sentiment de peur

Après le drame de Conglans-Sainte-Honorine, plusieurs membres de l'Education Nationale témoignent d'une peur nouvelle qui s'est emparée d'eux depuis vendredi soir. "Ça fait bientôt quinze ans que je travaille à l'éducation nationale, et je n'avais pas ce sentiment-là, même dans les quartiers difficiles. Là, ça devient vraiment bizarre cette ambiance qu'il y a partout" témoigne Isabelle. Beaucoup attendent du soutien de la part de Jean-Michel Blanquer, leur Ministre de tutelle.

Après ce rassemblement hommage, les syndicats prévoient d'autres actions pour aller "au-delà de l'émotion qui nous submerge aujourd'hui" et mener une "réflexion approfondie".