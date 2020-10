Professeur tué dans les Yvelines : Samuel Paty était "très investi et apprécié"

Sa photo en noir et blanc circule sur les réseaux sociaux. Une photo de vacances sans doute. On y voit Samuel Paty, cheveux noir courts, lunettes de soleil sur les yeux, appuyer son bras gauche sur un reverbère au bord de la mer.

Samuel Paty avait 47 ans. Il était marié et père de famille. Il enseignait l'histoire et la gégraphie au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Vendredi après-midi vers 17 heures, alors que les vacances scolaires de la Toussaint venaient de sonner, l'enseignant a été attaqué dans une rue proche du collège. Il a été décapité par son assaillant, un jeune homme de 18 ans d'origine tchéchène, abattu peu de temps après par des policiers.

Un défenseur de la liberté d'expression

Dix jours plus tôt, le lundi 5 octobre, le professeur d'histoire géographie avait montré à ses élèves de 4e des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours d'instruction civique sur la liberté d'expression. Certains parents s'en sont émus, notamment un père qui a qualifié Samuel Paty de "voyou" dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Ce père a porté plainte contre l'enseignant le 8 octobre pour diffusion d'images pornographiques, lui reprochant d'avoir montré à ses élèves les caricatures de Mahomet, dont une sur laquelle on pouvait voir le prophète nu. Entendu par la police quatre jours plus tard, Samuel Paty a porté plainte à son tour pour diffamation.

Depuis cette affaire, le professeur d'histoire géographie semblait affecté. Passionné par son métier, très investi auprès de ses élèves, Samuel Paty avait à coeur de faire passer les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, souligne sur Twitter l'un de ses anciens collègues.

Un étudiant brillant, un super enseignant, et un homme de dialogue

A l'université Lumière Lyon 2, les anciens camarades de promotion de Samuel Paty évoquent un "étudiant brillant, un super enseignant et un homme de dialogue". Christophe Capuano, maître de conférence en histoire contemporaine et enseignant à Sciences Po Lyon lui rend hommage sur son compte Twitter : "Je citerai ton nom et ton exemple camarade pour tous ceux qui voudront bien encore faire ce beau métier".

Un hommage national sera rendu à Samuel Paty, a annoncé ce samedi matin l'Elysée. On n'en connait pas encore la date pour l'instant. L'Elysée précise que cet hommage sera organisé en concertation avec la famille.