Profils atypiques d'émeutiers devant la justice à Nice

Trois jeunes hommes étaient présentés devant la justice ce mercredi suite à leur interpellation début juillet en marge des violences urbaines à Nice.

ⓘ Publicité

Ces primo-délinquants "de circonstance" n'ont qu'une chose en commun : leur jeunesse.

Vladimir, Lorenzo et Nathan ont respectivement 18, 19 et 22 ans. Ils sont poursuivis pour des feux de poubelle et le vol d'articles de vêtements dans la seule boutique pillée de la ville. Depuis leur interpellation, ils ont été placés sous contrôle judiciaire.

L'un d'entre eux vient d'obtenir son CAP de cuisinier. Au micro de France Bleu Azur, il exprime ses regrets. Parmi eux également, un sportif de haut niveau : champion de VTT. Dans les deux cas, les parents étaient présents et ne s'expliquent pas le geste de leur enfant.

Audience reportée, contrôle judiciaire maintenu

Ils devaient être entendus aujourd'hui mais en raison de la surcharge des audiences, leurs dossiers seront finalement examinés à une date ultérieure. L'audience a néanmoins permis d'aménager certaines mesures du contrôle judiciaire : l'interdiction de se rendre à Nice notamment.

Certains seront jugés en octobre, d'autres en janvier 2024 devant le Tribunal judiciaire de Nice.