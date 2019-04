Projet d'assassinat et trafic de stupéfiants : 7 personnes interpellées ce mardi dans la Cité Berthe à la Seyne-sur-Mer

La Seyne-sur-Mer, France

La vague d'interpellations menée mardi dans la Cité Berthe n'est pas passée inaperçue. Près de 70 policiers de l'antenne PJ de Toulon, de la BRI 13 et du raid se sont déployés au petit matin à proximité de la Tour numéro 3 des Abricotiers. Un immeuble où le trafic de stupéfiants s'est installé depuis la fermeture en février de la Tour du Gère située à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Et d'ailleurs, les policiers découvrent lors des perquisitions que l'un des appartements a été transformé en atelier de découpe et en point de redistribution. Des armes (kalachnikov et armes de poing) sont également retrouvées ainsi que des munitions en grande quantité. 7 personnes interpellées dont trois d'une même fratrie dont les enquêteurs les soupçonnent pour 4 d'entre eux d'avoir projeté un assassinat dans le cadre de leur trafic de stupéfiants, et pour les 3 autres d'être impliqués dans ce même trafic. Les 7 personnes sont en cours de déferrement. Le Parquet va requérir à leur encontre un placement en détention provisoire.

Deux équipes se livrent une guerre sanglante depuis des mois dans le secteur pour le contrôle du marché juteux de la drogue. Or c'est en travaillant d'initiative sur l'une des équipes que la Police judiciaire de Toulon apprend qu'un assassinat est en cours de préparation. L'équipe des Abricotiers envisage de régler ses comptes avec ses concurrents qu'ils considèrent être à l'origine de la mort de William Gomis (ainsi que d'un adolescent de 14 ans) en septembre dernier dans la cité. Cette vague d'interpellations met donc un coup d'arrêt à ce projet funeste et au trafic, pour au moins un temps, dans l'immeuble. Le Procureur de la République de Toulon, Bernard Marchal s'en félicite d'ailleurs en indiquant que : "Ce travail d'initiative de la Police judiciaire de Toulon permet d'intervenir avant que le sang ne coule sur le trottoir".

Mais s'il faut se réjouir évidemment de cette très belle affaire, il ne faut pas non plus crier victoire. Car "dans ce type de business, on n'y va pas par quatre chemins" commente un connaisseur qui redoute que, "la nature ayant horreur du vide, les rivaux n'utilisent l'absence de la tête de réseau des Abricotiers, pour tenter de prendre la place. Or pour protéger son business dans ce domaine, on élimine purement et simplement la concurrence".