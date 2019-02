Projet d'attaque aux cocktails molotov à Toulon : 2 nouvelles gardes à vue

Le commanditaire présumé d'un projet d'attaque aux cocktails molotovs du port de Brégaillon entre Toulon et la Seyne-sur-Mer a été placé une nouvelle fois en garde à vue ce lundi à Toulon. Son complice qui a transporté le sac contenant le matériel est lui aussi de nouveau en garde à vue.

Toulon, France

L'affaire du projet d'attaque aux cocktails molotovs d'un site toulonnais a rebondi ce lundi avec le placement une nouvelle fois en garde à vue du commanditaire présumé et du porteur de sac contenant le matériel nécessaire à l'attaque. Le commanditaire, un toulonnais de 50 ans a pris contact avec un jeune gilet jaune il y a une dizaine de jours. Il lui a demandé de remettre le sac à un groupe d'antifa présents le lendemain à la traditionnelle manifestation du mouvement des Gilets jaunes à Toulon. Le jeune homme, qui se dit membre du groupe de la marche citoyenne, indique ne pas connaitre l'identité du donneur d'ordre mais déclare que ce dernier fréquente la mouvance "antifa".

Objectif visé : le port de Brégaillon

Le matériel nécessaire à l'attaque, des bouteilles en verre, des chiffons et de l'essence, devait servir à attaquer le Port de Brégaillon, afin d'en "découdre avec les dockers", indique une source proche du dossier. En effet, les dockers ont manifesté leur hostilité contre le mouvement des gilets jaunes lorsque des manifestants ont bloqué pendant plusieurs jours l'entrée du Port de Brégaillon, au début du mouvement. Mais finalement, le projet a été avorté, et le jeune porteur du sac n'a pas pu le remettre aux destinataires initiaux. Il s'en est alors débarrassé auprès d'un autre gilet jaune, qui lui-même est venu le remettre aux autorités.

"On est dans l'activisme de manifestants" indique un connaisseur du dossier. Le profil du commanditaire présumé est néanmoins particulier car il oscille entre l'ultra gauche, et l'ultra droite. Cet homme, condamné en 1997 en Italie dans un dossier de stupéfiants et d'armes, disposait en effet chez lui de photos de Marine Le Pen.

L'enquête se poursuit et les deux hommes devraient passer la nuit en garde à vue, après une première garde à vue en fin de semaine dernière.